نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي شعرك على العيد باللون البني المحمر بكيس حناء بلون طبيعي وثابت ومغذي للشعر ومثل الصبغة الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن تفاعل الصبغة مع الشعر يعتمد على لون الشعر الأصلي أو لون الصبغة المستخدمة سابقًا على الخصلة ، فلا يمكن للعديد من النساء تحقيق شعر بني محمر باستخدام صبغة تجارية ذات لون بني محمر ، باستثناء جودة الشعر و قدرته على امتصاص الصبغة .. صبغة الشعر حل طبيعي بديل للبني المحمر وتأثيراته الصحية على الشعر على عكس الصبغات التجارية التي يمكن أن تسبب جفاف الشعر وضعفه. سنقدم طريقة عمل صبغة طبيعية لصبغ الشعر بالبني المحمر

تسعي دائما السيدات والبنات لتغيير لون شعرهن وهذا لتغيير مودهن كما ان العديد من السيدات يذهبن لصالونات التجميل لصبغ الشعر واستخدام مواد كيميائية تعد خطرا على الشعر وبصيلات الشعر تساعد على التساقط كما لم يعطي الصالون نتيجة اللون التي نريدها احيانا اما يكون اللون صعب تركيبه او عند النتيجة لا يكون كما تمناه لذا هنا سوف نوضح طريقة صبع الشعر باللون البني

طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر بالحناء

مكونات صبغة الشعر باللون البني المحمر:

١٠ملاعق من الحناء الخضراء الحناء العادية

ملعقة قهوة

٢ ليمون لثبات اللون على الشعر

١بيضة

نصف كوب زيت جوز الهند او اي نوع متوفر لديك

ملعقة من الخل التفاح او الابيض

ماء ساخن

طريقة تحضير صبغة الشعر :

قومي بخلط كلا من الحناء والقهوة في وعاء مع اضافة الخل المتوفر لديك والمفضل هو خل التفاح ثم قومي بتقليب الخليط ويستحسن ان يقلب بملعقة بلاستيكية او خشب ، ثم قوم بفصل صفار البيض عن بياضه. واخذ البياض وخلطه مع خليط الحناء ثم قومي بوضع الليمون والماء الساخن على خليط صبغة الحناء ولكن بالتدريج حتى يصبح قوام خليط الحناء مثل الصبغة العادية ، ثم قومي بتغطية الخليط وتركة مدة ثلاثون دقيقة حتى تختمر وتكون جاهزه للاستعمال ، كما بفضل قبل وضع صبغة الحناء على الشعر تدليك فروة الرأس بزيت طبيعي متوفر لديك حتى لا يتضرر جلد الرأس بخليط الحناء ، كما لا بد من ملبس ملابس تحمي ملابسك حتى لا تتضرر من الحناء أثناء صبغ الشعر ،

ثم قومي بااستخدام فرشاة الصبغة او يديكي ولكن يفضل لبس قفازات بسهولة وضع للخليط على الشعر وحتى لا تصبغ يديكي بلون الحناء ، ولتحقيق افضل النتايج في صبغ الشعر قومي بتقسيم الشعر الى اربع اقسام ثم قومي بوضع خليط الحناء على كل قسم مع التوزيع الصحيح من الجذور للاطراف حتى تصل الحناء لجميع الشعر ووتتشرب الصبغة بها ، ثم اتركي خليط الحناء على شعرك مدة من 2 الي اربع ساعات تقريبا ويغطى بورق الالومنيوم حتى تتحقق النتيجة المطلوبه ، ثم قومي بغسل شعرك بالماء حتى تتفكك الحناء ومن ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك.