نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وزيت جونسون معجزة ربانية يزيل سواد 20 سنة من اول استخدام بشرة بيضاء كالزجاج بدون تجاعيد في المقال التالي

تهتم كل فتاة بجمالها وتحب أن تظهر دائما ببشرة صافية خالية من البقع الداكنة والترهلات وفي الوقت الحالي يقوم البعض بوضع زيت جونسون لترطيب البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال، لأن الزيت يعالج جميع مشاكل البشرة ويخفي الهالات السوداء ويشد الوجه واليوم نقدم لكم وصفة معجزة من زيت جونسون والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه فتابعونا. زيت جونسون والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد المكونات: 2 ملعقة من الشبة المطحونة.

2 ملعقة من زيت جونسون.

ملعقة من النشا.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من دقيق الحمص. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الشبة مع الزيت جيدا ثم يضاف عصير الليمون والنشا وكذلك دقيق الحمص وعندما يصبح القوام متجانس. نبلل البشرة بالماء ثم نضع الخليط على البشرة مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق اتركيه حتى يجف ثم يفرك. ويغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تقوم بتييض البشرة وتزيل البقع الداكنة وتساهم أيضا في إزالة التجاعيد وتجعل البشرة مشدودة وبيضاء. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على ترطيب ونعومة لا مثيل لها وسوف تلاحظي الفرق من أول استعمال. ماسك لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد الطين وماء الورد: المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الطين.

ملعقة صغيرة حليب بودرة.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على قوام سميك ثم يوزع على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء.

هذا الماسك يزيد من إنتاج الكولاجين وبالتالي تصبح البشرة مشدودة ويقلل أيضا من ظهور علامات تقدم العمر على الجلد.

والطين يطهر البشرة من البكتيريا ويقلل الالتهابات وينصح بتكرار الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة. 2. الموز وزيت الزيتون: المكونات: نصف حبة موز مستوية.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الموز جيدا لكي يصبح معجون ثم نضيف العسل مع زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى يوضع الخليط على البشرة.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ثم البارد ونمرر على البشرة قطعة من الثلج أو ماء الورد لغلق المسام المفتوحة.

هذا الماسك يوجد به مضادات أكسدة والتي تقوم بمعالجة الجلد التالف وتشد البشرة وتجعلها بيضاء كالزجاج مثل بشرة الأطفال. فوائد زيت جونسون والنشا للبشرة يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من عوامل الجو التي تسبب ظهور مشاكل البشرة ويعالج أيضا حروق الشمس إذا تم خلطه مع ملعقة من العسل.

يساهم في الحصول على بشرة بيضاء ومشدودة خالية من الخطوط الدقيقة لأنه يصل إلى أعماق الجلد ويمنع أيضا الإصابة بالالتهابات ويستخدم في إزالة المكياج. عمر شويل - جدة النشا وزيت جونسون معجزة ربانية يزيل سواد 20 سنة من اول استخدام بشرة بيضاء كالزجاج بدون تجاعيد - ثقفني

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