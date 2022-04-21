أقوى خلطات طبيعية تفتيح المناطق الحساسة قبل الزفاف تبييض فورى وللأبد حتندهشي من النتيجة

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عندما يقترب موعد الزفاف تبدأ رحلة البحث عن طرق طبيعية أو منتجات من أجل تفتيح المناطق الحساسة وخاصة بين الفخذين وتحت الإبط لأن هذه الأماكن الغامقة تسبب إحراج أمام شريك العمر، والسبب في السواد يكون كثرة التعرق وارتداء ملابس غير قطنية وإزالة الشعر بطريقة غير صحيحة واليوم نقدم لكم أقوي الخلطات لتفتيح هذه المناطق بكل سهولة. أقوى خلطات تفتيح المناطق الحساسة البيكنج بودر والليمون: المكونات: ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج البيكنج بودر مع السكر وأيضا زيت الزيتون ثم نفرك المناطق الحساسة بنصف الليمونة لمدة دقيقة وبعد ذلك نغمس الليمون.

في الخليط السابق ونفرك مرة أخري وسوف تلاحظي فوران بسيط وذلك من أجل إزالة البقع الداكنة والتخلص من الجلد الميت.

اتركيها لمدة 5 دقائق ثم تشطف بالماء الفاتر وتجفف وادهني زيت اللوز الحلو من أجل ترطيب البشرة ولكن إذا كنت بشرتك حساسة.

يجب اختبار المزيج على جزء بسيط أو قومي باستبدال البيكنج بودر بمعلقة من القهوة تكرر الخلطة مرتين أسبوعيا وستلاحظي الفرق من أول مرة. 2. الترمس المطحون والزبادي: المكونات: ملعقة كبيرة من الترمس أو الحمص المطحون.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة ونصف من الزبادي.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الترمس أو الحمص المطحون في بولة متوسطة الحجم مع الدقيق ثم يضاف الكركم والزبادي وعصير الليمون ونقلب.

عندما يصبح القوام شبه متماسك يوزع على المناطق الحساسة ويترك حتى يجف تماما ثم يفرك بحركات دائرية ويغسل بالماء.

هذه الخلطة تزيل الجلد الميت بكل سهولة وبالتالي تجعل البشرة بيضاء وناعمة مثل الحرير وينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا. وصفة طبيعية لتبييض المناطق الحساسة من اول استعمال المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح لينة ثم توضع على المناطق الحساسة مثل الفخذين وتحت الإبط وغيرها واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك تشطف بالماء الفاتر هذه الوصفة تعزز من ظهور خلايا جديدة وتساهم في التخلص من الجلد الميت وبالتالي تقوم بتبييض البشرة. البابايا واللبن الرائب لتفتيح المناطق الحساسة المكونات: ربع ثمرة بابايا مهروسة.

كبسولة فيتامين ه.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط البابايا المهروسة مع باقي المكونات حتى تصبح مثل المعجون ثم توضع على المناطق الحساسة واتركيها لمدة 15 دقيقة. ثم تشطف بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتبييض البشرة وترطيبها وجعلها أكثر نعومة. الأسبرين لتفتيح المناطق الحساسة شديدة السواد المكونات: 2 قرص من الأسبرين.

كمية مناسبة من ماء الورد.

زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نطحن حبات الأسبرين ثم نضيف ماء الورد حتى تتكون عجينة بعد ذلك نفردها على المناطق الحساسة ونتركها حتى تجف. ثم تشطف بالماء البارد ونرطب المكان بزيت اللوز الحلو تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على النتيجة المرغوبة. بياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة المكونات: بياض بيضة.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض حتى يصبح قوامه كثيف ثم نضيف السكر وزيت جوز الهند ونقلب جيدا بعد ذلك يوضع المزيج على الأماكن الحساسة. اتركيه حتى يجف ثم يزال هذه الوصفة تزيل السواد في المناطق الحساسة كالإبط وبين الفخذين والركب والأكواع وينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا. عمر شويل - جدة أقوى خلطات طبيعية تفتيح المناطق الحساسة قبل الزفاف تبييض فورى وللأبد حتندهشي من النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى خلطات طبيعية تفتيح المناطق الحساسة قبل الزفاف تبييض فورى وللأبد حتندهشي من النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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