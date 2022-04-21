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طريقة عمل البسبوسة التي تعتبر من الحلويات الشرقية على الرغم من أن مقاديرها تكون قليلة، إلا أن طريقة اعداد البسبوسة، توجد بها بعض المهارات، وتحتاج الي ربة منزل محترفة، وسوف نوضح لكم تفاصيل كل شىء في عمل البسبوسة، جدير بالذكر أن السميد يعمل علي تحسين وظائف الكلى، وذلك لأنها تحتوي علي البوتاسيوم، وهو يعتبرمصدر جيد لفيتامينات E و B. المقادير 3 أكواب من السميد.

1/2 كوب ماء.

4 أكواب حليب.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب شراب

سمنة طريقة تحضير البسبوسه اللذيذه اولا احضري اناء ثم اوضعي فيه الحليب والسكر والسمنه وبعدها يُرفع المزيج عن النار ويُضاف تدريجياً السميد. ضعي المكونات معًا لمدة نصف ساعة. احضري صنية مناسبة وضعي بها جميع المكونات وبعد ذالك ضعي الصينية في الفرن واخبزيها على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة. ثم قومي بوضع الشربات علي صنية البسوبوسة وذلك عند خروجها من الفرن اتركه يبرد قليلاً، ثم ضعه على طبق. أسرار البسبوسة الناجحة زي المحلات أولا وقبل كل شيء عند وضع مكوّنات البسبوسة وهي السميد والسمن عليك الحرص على عجنهم السمن حتى يمتص الطحين السمن، حتي تكون بسبوسة ناجحة. يجب أن يكون السمن لينًا أو دافئًا في درجة حرارة الغرفة وليس باردًا ، فهذه خطوة مهمة أيضًا. عند شراء المكونات تأكد من أن دقيق السميد من نوعية جيدة ولا يحتوي على أي مواد مضافة. يجب صنع بسبوسة من السمن البلدي أفضل من السمن الأصفر أو الهولندي وأفضل من الزبدة. تتجاهل العديد من النساء إضافة مسحوق الخبز عند صنع بابيزا ، على الرغم من أنه مادة سميكة. يتم خلط الخميرة التي تخمر البسبوسة وتطريها معًا ، تمامًا كما تصنع بابيزا من الزبادي والبيكنج باودر. أيضًا ،يساعد مسحوق الخبز المنخل أثناء الجلوس في جعل الأطفال يشربون شرابًا ساخنًا ويصبحون متفتتًا وناجحين. الملح هو أيضا جزء مهم من البسبوسة قد تكون هذه المعلومات جديدة ، لكنها من أسرار متجر البسبوسة، حيث ان إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح سوف يوازن النكهات الخاصة بك دون أن تجعلها مسكرة للغاية ، قليل من الملح ضروري أضف الملح في نهاية الوعاء حتى لا يتفاعل مع البيكنج بودر. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة السريعة وبكل تكاتها أحلي من المحلات - ثقفني

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