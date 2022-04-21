سر جمال بشرة الكوريين معجزة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع الداكنة

دائما تسعى كل فتاة وإمرأة عن الأشياء التي تساعدها في الحصول على بشرة بيضاء وخالية من المشاكل أو العيوب، فقد توجد العديد من الأشياء التي تعمل على ذلك ومن ضمن هذه الأشياء هي أنواع معينة من كريمات التفتيح وأيضا خلطات طبيعية نقوم بعملها في المنزل، حيث أن جمال البشرة ونضارتها من أكثر إهتمامات النساء لذلك يقومون بالبحث عن الإستخدامات التي يكون لها دور في تفتيح الوجه وبجانب التفتيح نعالج أي مشكلة متعلقة به، فأحيانا نجد الكثير من الفتيات يفضلون إستخدام بعض الكريمات لأن يكون لها القدرة على تبييض البشرة بشكل سريع جدا.

انتشر مؤخرا كريم النشا الكورى الذى أحدث ضجة كبيرة فى أنحاء العالم كله فإنه كريم سحرى وفعال لتبييض وتفتيح الوجه وتنقيته من الاسمرار نهائيا فإنه يتكون من مكونات طبيعية بسيطة وآمنه تماماً على جميع انواع البشرة فإنه يساعد على التخلص من البقع الداكنة والكلف والنمش بصورة مذهلة من أول إستعمال سوف تحصلين على وجه ابيض فاتح اللون خالى من اى قشور مزعجة .

من السهل صنع كريم له العديد من الفوائد الصحية للبشرة، فإنه يساعد على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة القشور السوداء بشكل سحرى كما أنه مفيد جدا لتجديد خلايا البشرة واعطائها النضارة والحيوية بشكل ملحوظ كما أنه يعالج الالتهابات الجلدية ويحمى البشره من اشعه الشمس المحرقة، فإنه عبارة عن النشا وماء الورد والعسل بدمج المكونات الطبيعية ينتج منها اقوى كريم للتفتيح .

مكونات كريم النشا الكوري لتبييض الوجه

من أقوى أنواع الكريمات والتي يكون لها القدرة في تبييض البشرة بشكل سريع جدا وبدون أن نترك آثار سلبية على الوجه هو كريم النشا الكوري، فكل فتاة تريد أن تحصل على بشرة نضرة وصافية وتكون بيضاء وهذا لن يتم إلا بإستخدام كريم النشا حيث أنه يحتوي على عدة مكونات طبيعية جميعها مفيد بالنسبة للبشرة ويعالجها من أي مشكلة.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا الكوري لتبييض الوجه