بكوب واحد من السميد حضري حلوي كرات السميد التركية في المنزل بخطوات بسيطة

تعد حلوي كرات السميد التركية ، هي من الحلويات المميزة والسهلة جداً والبسيطة وسوف تعجب أفراد أسرتك جميعاً، وهي من أشهر الحلويات التركية المشهورة في المطبخ التركي، هي تتمتع بطعم لذيذ وقوام مقرمش وهي من الوصفات الشهية اللذيذة، فهي عبارة عن طحين وسميد ولبن ويسقي بالشربات، يعشقها الأطفال والكبار لمذاقها الرائع ولذيذ ويقبلون علي تناولها بكثرة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوي كرات السميد التركية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل حلوى كرات السميد التركية

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السميد الناعم.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

حبة من البيض.

نصف كوب من الزبادي.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب زبدة أو زيت.

ربع كوب سميد للتغليف.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات بسيطة لتحضير حلوى كرات السميد التركية في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة متوسطة الحجم، ونضع بها البيض والفانيليا ويتم الخفق جيداً. ثم نضيف الزيت والزبادي ونستمر في الخفق، ثم نقوم بإضافة الدقيق وبكينج بودر والسميد. بعد ذلك نستمر بخلط المكونات جيداً مع بعض، بواسطة المضرب اليدوي، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ونغلفها بالسميد، ويتم صفها في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة. بعد ذلك ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة متوسطة، وعندما تأخذ لوناً ذهبياً من الأسفل نشعل الشواية لتأخذ لوناً من فوق. ثم نخرجها من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات البارد، وقومي بتغطيتها واتركيها حتي تتشرب كل الشربات. بعد ذلك زينيها بجوز الهند أو أي نوع من المكسرات المفضل لديكم ثم قدميها بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الشربات

هيا بنا نتعرف علي خطوات عمل الشربات البارد في المنزل وهي كالتالي:-