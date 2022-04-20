نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة كل المخبوزات الحلوة والحادقة بدون لبن بودرة وأسهل حشوات المعجنات في المقال التالي

العجينة كل المخبوزات ستعمل على تسهيل الحياة على ربة المنزل، سنعرض لكم في هذا المقال الطريقة الأسهل لعمل العجينة المناسبة المخبوزات الحلوة والمخبوزات الحادقة، فهي تناسب معجنات الجبن ومعجنات الدانش، بالإضافة إلى سهولة تناول الأطفال للمعجنات وتناولها صباحا أو كوجبة خفيفة بين الوجبات أو في المساء وبعد التمرين، حين تعتادين على عمل هذه العجينة ستسهل الكثير من المخبوزات علكيي. العجينة المناسبة لكل المخبوزات الحلوة والحادقة لتسهيل الحياة على ربة المنزل المكونات المطلوبة لعمل العجينة عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض فيما يعادل نصف كيلو دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير العجينة توضع الخميرة مع القليل من السكر والماء الدافئ حتى تكون رغوة بسيطة عند تفاعلها. نقوم بنخل الدقيق للتأكد من دخول الهواء به في إناء متوسط للعجن. يضاف الزيت ورشة الملح والسكر إلى الدقيق ثم يضاف الخميرة والماء الدافئ. تخلط المكونات كلها ومعا جيدا حتى يتمازج العجين تماما، بحد أقصى للعجن ٧ دقائق، لتحصلي على عجينة غير ملتصقة. يترك العجين في مكان دافئ حتى يختمر ويتضاعف حجمه، ويكون سهل جدا للتشكيل بأي شكل في الطريقة المراد استخدامها بها. أطيب حشوات المخبوزات حشوة الزعتر لعمل مخبوزات الزعتر الشهيرة يمكنك عمل مناقيش الزعتر بسهولة، عن طريق خلط كوب من الزعتر يفضل الأخضر مع القليل من زيت الزيتون والليمون، وفردها علي العجين بشكل المناقيش.

يمكنك عمل مناقيش الزعتر بسهولة، عن طريق خلط كوب من الزعتر يفضل الأخضر مع القليل من زيت الزيتون والليمون، وفردها علي العجين بشكل المناقيش. حشوة السينابون يمكنك خلط ثلثين كوب من القرفة، ملعقتين كبيرتين من الزبدة، وثلاث ملاعق من السكر الخشن ليس البودر، وتقليبهم جيدا يفضل ذوبان الزبدة أولا أو وضعهم في الميكرويف قليلا ليسهل خلطهم جيدا، يفرد العجين على شكل مستطيل ويدهن الخليط بشكل طولي، ثم نقوم بلف العجين وتقطيعه على شكل السينابون.

يمكنك خلط ثلثين كوب من القرفة، ملعقتين كبيرتين من الزبدة، وثلاث ملاعق من السكر الخشن ليس البودر، وتقليبهم جيدا يفضل ذوبان الزبدة أولا أو وضعهم في الميكرويف قليلا ليسهل خلطهم جيدا، يفرد العجين على شكل مستطيل ويدهن الخليط بشكل طولي، ثم نقوم بلف العجين وتقطيعه على شكل السينابون. لكي حرية الاختيار بين حشوات الجبن والمربات المختلفة، عند خبز العجين يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٢٠ دقيقة حتي يصل إلى مرحلة النضج المرغوب فيها. عمر شويل - جدة عجينة كل المخبوزات الحلوة والحادقة بدون لبن بودرة وأسهل حشوات المعجنات - ثقفني

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