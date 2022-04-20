نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا واللبن البودرة كريم الضجة العالمية في التخلص من سواد البشرة ومشاكلها في المقال التالي
خطوات عمل كريم النشا واللبن البودرة الجيد للبشرة من حيث التفتيح والترطيب والتخلص من التجاعيد، ويتكون هذا الكريم من مجموعة مكونات طبيعية ونستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية منها الليمون والحليب والدقيق وغيرهم، كما يعد مكون النشا بمفرده من أقوي المواد للبشرة حيث يعمل على معالجة حب الشباب الذي يزعج الفتيات وذلك لأنه مضاد للبكتيريا، كما يساعد في تفتيح البشرة لوجود فيتامين A ويلعب دور مهم في تنظيف البشرة أيضاً، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة والتعرف على كيفية تحضيره واستخدامه بكل سهولة.
مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة
سوف نعرض على جميع متابعي موقع ثقفني ومحبيه مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة المكونات الطبيعية البسيطة وهي كما يلي:-
- ملعقة صغيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من اللبن البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الدقيق.
- عصير ليمون ( للبشرة غير الحساسة ) أو قليل من الماء للبشرة الحساسة.
- نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل ( يمكن الاستغناء عنها ).
طريقة استخدام الكريم
تتنوع طرق عمل الخلطات الطبيعية في التفتيح من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نعرض عليكم هذه الطريقة الرهيبة وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء ونضع به ملعقة من النشا وملعقة من اللبن البودرة ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف على الخليط السابق نصف ملعقة من الدقيق ونضع قليل من الماء أو عصير الليمون أو الحليب السائل أو ماء الورد على حسب المتوفر في البيت ونوع البشرة ( حساسة أو غير حساسة ).
- نخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بغسول طبي أو صابون طبي وليس الأنواع الأخرى.
- ونحضر فرشاة ونوزع بها الخليط على البشرة ونتركه لمدة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة مع مراعاة عدم فعل أي حركات عندما يجف الخليط على البشرة حتى لا يسبب تجاعيد.
- نشطف الوجه بالماء الدافئ ثم نغسله بالماء البارد حتى نغلق المسام المفتوحة.
- تكرر الوصفة يومياً أو ثلاث مرات بالأسبوع ليس لها ضرر.
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