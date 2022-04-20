كريم النشا واللبن البودرة كريم الضجة العالمية في التخلص من سواد البشرة ومشاكلها

خطوات عمل كريم النشا واللبن البودرة الجيد للبشرة من حيث التفتيح والترطيب والتخلص من التجاعيد، ويتكون هذا الكريم من مجموعة مكونات طبيعية ونستخدمها باستمرار في حياتنا اليومية منها الليمون والحليب والدقيق وغيرهم، كما يعد مكون النشا بمفرده من أقوي المواد للبشرة حيث يعمل على معالجة حب الشباب الذي يزعج الفتيات وذلك لأنه مضاد للبكتيريا، كما يساعد في تفتيح البشرة لوجود فيتامين A ويلعب دور مهم في تنظيف البشرة أيضاً، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة والتعرف على كيفية تحضيره واستخدامه بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة

سوف نعرض على جميع متابعي موقع ثقفني ومحبيه مكونات عمل كريم النشا واللبن البودرة المكونات الطبيعية البسيطة وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من اللبن البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الدقيق.

عصير ليمون ( للبشرة غير الحساسة ) أو قليل من الماء للبشرة الحساسة.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل ( يمكن الاستغناء عنها ).

طريقة استخدام الكريم

تتنوع طرق عمل الخلطات الطبيعية في التفتيح من طريقة إلى أخرى لذلك سوف نعرض عليكم هذه الطريقة الرهيبة وهي كالآتي:-