نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك الصيني الجبار في تفتيح لون بشرتك ١٠ درجات بتجربة صدمت الجميع في المقال التالي
يعد الماسك الصيني من أقوي أنواع الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل بنتائج صادمة للجميع، حيث أنه ذو مفعول عميق وفعال في تفتيح البشرة وإزالة الأوساخ الموجودة بها ومنع ظهور علامات تقدم العمر المبكرة، وتحافظ كل ست على شبابها ولكن من خلال الاستخدام الصحيح لأي شئ من هذه الأشياء وأول شئ هو المواظبة على استخدام الماسك بانتظام وعدم اهماله، وتنظيف البشرة قبل وضع أي ماسك كما يجب استخدام واقي للشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، واليوم سوف نشرح لكم بالتفصيل خطوات تنفيذ وتطبيق الماسك الصيني والتعرف على كل مكون من مكوناته بالتفصيل من خلال موقع ثقفني الاخباري الخبرة في نقل كل ما هو جديد.
مكونات عمل الماسك الصيني
تختلف مكونات عمل الماسك الصيني قليلاً عن الماسكات الأخرى ولكن بنتائج صادمة للكل فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-
- ٢ ملعقة صغيرة من الشاي.
- حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- النشا ( ٢ ملعقة صغيرة ).
- ملعقة صغيرة من الجيلاتين المطحون.
طريقة إعداد واستخدام الماسك
تعتبر طرق عمل الماسكات الطبيعية في المنزل من أقوي الوصفات التي تعطي نتيجة واضحة للبشرة بدون ضرر لذلك سوف نعرض عليكم هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقتين من الشاي او ملعقة ونصف حسب الكمية المرغوبة ثم نضيف عليه بياض بيضة.
- نقلب الشاي والبيض جيداً حتى يتجانس الخليط ثم نضيف عليهم ملعقة الزبادي ونستمر في التقليب.
- ثم نضيف أيضاً ملعقة من الجيلاتين المطحون ونقلب ثم نضع ملعقة من النشا ونحرك جيداً ثم نضيف الملعقة الأخرى من النشا حتى لا تتكون تكتلات.
- نخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط واحد متجانس ثم نفرده على بشرة نظيفة وندلك فيه لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نغسل البشرة ( الوجه أو اليدين أو الركبتين أو أي منطقة سمراء ) ونجففها جيداً.
- نقوم بعمل هذا الماسك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع مع المواظبة على استخدامه حتى نحصل على نتيجة رائعة ومرئية.
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