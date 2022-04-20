الماسك الصيني الجبار في تفتيح لون بشرتك ١٠ درجات بتجربة صدمت الجميع

يعد الماسك الصيني من أقوي أنواع الماسكات التي يتم تحضيرها في المنزل بنتائج صادمة للجميع، حيث أنه ذو مفعول عميق وفعال في تفتيح البشرة وإزالة الأوساخ الموجودة بها ومنع ظهور علامات تقدم العمر المبكرة، وتحافظ كل ست على شبابها ولكن من خلال الاستخدام الصحيح لأي شئ من هذه الأشياء وأول شئ هو المواظبة على استخدام الماسك بانتظام وعدم اهماله، وتنظيف البشرة قبل وضع أي ماسك كما يجب استخدام واقي للشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، واليوم سوف نشرح لكم بالتفصيل خطوات تنفيذ وتطبيق الماسك الصيني والتعرف على كل مكون من مكوناته بالتفصيل من خلال موقع ثقفني الاخباري الخبرة في نقل كل ما هو جديد.

مكونات عمل الماسك الصيني

تختلف مكونات عمل الماسك الصيني قليلاً عن الماسكات الأخرى ولكن بنتائج صادمة للكل فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من الشاي.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

النشا ( ٢ ملعقة صغيرة ).

ملعقة صغيرة من الجيلاتين المطحون.

طريقة إعداد واستخدام الماسك

تعتبر طرق عمل الماسكات الطبيعية في المنزل من أقوي الوصفات التي تعطي نتيجة واضحة للبشرة بدون ضرر لذلك سوف نعرض عليكم هذه الطريقة وهي كما يلي:-