طريقة عمل شاورما الفراخ السورية الاصلية بالخلطة السرية

تعتبر شاورما الفراخ من الاكلات الشهية واللذيذة وهي من أكثر المأكولات انتشارا فى الوطن العربى. وتعد شاورما الفراخ السوري من اشهى انواع الشاورما والذ طعم. وترغب العديد من الأمهات فى تحضير الشاورما السورى فى المنزل وتقديمها الى الاسرة. حيث تعد الشاورما من الاكلات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة الضرورية فى صحة الجسم. ومن خلال السطور التالية نوضح طريقة عمل شاورما الفراخ السوري الطعم الاصلى والشهى.

خطوات تحضير شاورما الفراخ السوري

تعتبر الشاورما من الاكلات السريعة والتى يحبها الكثير من الأشخاص. ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة وتعتبر مكونات الشاورما متوفرة في معظم البيوت. وتستطيع ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بطريقة سهلة ومميزة. وفى هذا المقال نشرح افضل طرق عمل الشاورما السورى الاصلية بالمكونات والمقادير المضبوطة وكذلك التتبيلة الرائعة والتى تعتبر من أهم خطوات عمل الشاورما.

مكونات تتبيلة شاورما الفراخ السوري

ست قطع صدور فراخ مخلية من العظم.

حبة من البصل المفروم.

ثم أربع فصوص من الثوم المفروم.

ايضا ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

كذلك نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة من البابريكا.

ايضا ملعقة من الكبابة الصينى.

مع ملعقتان من المايونيز.

ثم نصف كوب من اللبن الزبادى.

ايضا ملعقة من الحبهان.

مع نصف ملعقة من القرفة.

كذلك ملعقتان من عصير الليمون.

ايضا ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة من الملح.

مع ملعقتان من الخل.

ثم ملعقة من البصل البودر.

مكونات التقديم

كاتشب.

الثومية.

طماطم شرائح.

فلفل اخضر شرائح.

مخلل.

خبز الشاورما.

المايونيز.

شرائح من البطاطس المقلية.

خطوات تحضير وعمل شاورما الفراخ السوري

طريقة التتبيلة وتجهيز الفراخ

يتم غسل صدور الفراخ جيدا فى وعاء بالماء وبعض الخل.

ثم تقطع صدور الفراخ الى شرائح رفيعة مناسبة ثم توضع فى وعاء.

تخلط جميع مكونات التتبيلة وتضاف الى صدور الفراخ وتقلب جيدا.

تترك قطع صدور الفراخ فى التتبيلة أربع ساعات على الاقل فى الثلاجة.

طريقة التسوية على جريل

أولا يمكن تسوية الشاورما على جريل أفضل حيث يتم.

وضع كمية الشاورما على الجريل بعد تسخينه جيدا وتقلب على الجريل حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبى المحمر وتجف السوائل.

يتم تعبئة الشاورما سندوتشات فى خبز الشاورما.

وضع طبقة من الثومية والمايونيز ثم طبقة من الشاورما ووضع بعض الكاتشب ثم شرائح البطاطس المقلية.

وتقدم بجانب شرائح من الفلفل الأخضر والطماطم والخس والمخلل.

كما يمكن تقديم الشاورما فى اطباق بجانب المايونيز والكاتشب والثومية مع الخبز وشرائح الطماطم والفلفل والمخلل حسب الرغبة.

طريقة التسوية فى مقلاة

وضع ملعقتان من الزيت فى مقلاة مناسبة ثم وضع قطع صدور الفراخ المتبلة مع التقليب حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبى المحمر وتقدم.