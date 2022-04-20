نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها في المقال التالي

البيتزا هي أحد أنواع الأكلات السريعة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، كما إن البيتزا الجاهزه تعتبر مكلفه بعض الشيء لذا تبحث الكثير من السيدات عن سر عمل البيتزا الهشه الطريه افضل من المطاعم، وسنتعرف سويا على طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها وتكاتها، وتعتبر البيتزا من انواع المعجنات والمخبوزات التي يفضلها الأطفال خاصة، كما تفضل إعدادها معظم ربات المنزل في الشتاء ليلا من أجل التسلية وايضا لتدفئة المكان، ويوجد اكثر من نوع للبيتزا فهناك بيتزا باللحم المفروم او قطع الدجاج والتونه واللانشون وايضا الساده وغيرها الكثير من الأنواع. طريقة عمل بيتزا المحلات بكل اسرارها وتكاتها مكونات تحضير عجينة البيتزا بكل تكاتها وأسرارها؛ كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

ملعقه كبيره من الخميره الفوريه.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من اللبن.

2 كوب من الماء الدافئ.

تشكيلة من الجبن المختلفة مثل الجبنة الرومي والجبنة الموتزريلا وغيرهم.

طماطم مقطعه مكعبات صغيره.

بصل مقطع شرائح رفيعه.

فلفل ألوان مقطع إلي شرائح. طريقة تحضير عجينة البيتزا في وعاء نضع الخميرة الفورية مع بعض الماء الدافئ مع السكر.

نقوم بخلط باقي المكونات معاً و العجن الجيد هو أساس الحصول على بيتزا جيدة.

لا بد من التأكد من جودة الخميره عن طريق ملاحظتها وهي تختمر.

نضيف الخميرة ونعجن لمدة حوالي عشرة دقائق متتالية.

بعد ذلك نضع العجينة ونغطيها جيدا ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة تقريباً.

ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كور مدورة.

ونقوم بفرد العجينة في الصينية بعد دهن الصينية بالقليل من الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع صلصة البيتزا ثم نضع تشكيلة الخضروات، ومن الممكن أن نقوم بوضع التونة أو اي نوع مفضل ثم نقوم برش تشكيله الجبن على الوش.

ثم نضع الصينيه في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة حوالي ربع ساعة تقريباً او حتى تمام النضج. طريقة تحضير صلصة البيتزا؛ سنحتاج إلي ٢ فص ثوم

معلقة سمنة

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة من الزعتر.

2 كوب من صلصة الطماطم التي تم إعدادها سابقاً في الخلاط.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نقوم بوضع ملعقه السمن في إناء على النار ثم نضع الثوم حتي يذبل ثم نضع الخل.

بعد ذلك نقوم بوضع صلصة الطماطم ونتركهم على النار ثم نضع الزعتر وباقي التوابل والقليل من الملح.

من الممكن إضافة الزعتر إلي عجينه البيتزا للحصول على افضل طعم عمر شويل - جدة هتعمليها كل يوم.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليها كل يوم.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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