بأسرار المحلات.. طريقة عمل الغريبة الناعمة الدايبة مثل الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن

كل عام وأنتم بخير، نحن على مقربة من دخول عيد الفطر علينا، أعادة الله علينا بالخير والبركة والسعادة، ومن عادات المسلمين في مثل هذه المناسبات هو تحضير أنواع كثير من المخبوزات، وتعتبر الغربية الناعمة من أبسط وأسهل المخبوزات التي يتم تحضيرها في الأعياد والأفراح، وعلى الرغم من أن مكونات هي ثلاث مكونات فقط، ولكن بعض النساء يشتكون أنها لا تخرج مثل الجاهزة، في بعض الأحيان تكون ناشفة، والبعض الأخر تتفتت وتكون غير مضبوطة، ولهذا السبب نحن نقدم لكم هذا المقال السحري الذي سوف أطلعكم من خلاله على أهم أسرار عمل الغريبة الناعمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

على الرغم من مكوناته بسيطة إلا أنها تحتاج الدقة والاهتمام بها عند تحضيرها، ونحن سوف نقدم المكونات في نقاط بسيطة:

كوبين ونصف من الدقيق.

ذرة ملح صغيرة.

كوبين إلا ربع من السمن السائحة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد ثلاث أكواب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة، نأخذ البياض منها.

مكونات تزيين الغريبة:

يمكنك تزيين الغريبة بالكثير من المكسرات المختلفة والمتنوعة، فبعض الناس يفضلون تزينها بالشكولاتة البيضاء أو الغامقة، والبعض الأخر يضعون المكسرات المختلفة، ونحن سوف نقدم لكم بعض أنواع التزيين:

كوب من الزبيب.

كوب من الفستق المجروش.

كوب من جوز الهند.

كوب من لوز مقشر.

طريقة تحضير الغريبة في المنزل

قدمنا لكم مكونات عجينة الغربية وكذلك الكثير من أشكال التزين المختلفة، يجب عليك اختيار أيهما تفضلين، ولكن لكي تكون الغريبة ناجحة يجب عليكِ اتباع الخطوات القادمة: