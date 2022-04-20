نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم وتبيض سريع للمناطق الداكنة في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات القضاء على مشكلة الشعر الزائد، حيث إن إزالة الشعر الزائد من الأمور المزعجة لكثير من السيدات خاصة وإنه يتم هذا الأمر بصفة مستمرة، وتوجد الكثير من الطرق لإزالة الشعر الزائد منها شفرات الحلاقة، والماكينات الكهربائية مثل البراون و الشمع والحلاوة ولكن معظم هذه الطرق تسبب الألم لذا قد تلجأ بعض السيدات استعمال بعض الكريمات التي قد تضر بالبشرة حيث تعمل على تهيج البشرة وظهور بعض الحبوب، نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية، لذا سنقدم لكم طريقه طبيعيه وهي إزالة الشعر نهائيا بالملح والفازلين.
إزالة الشعر الزائد نهائيا بالملح والفازلين
مكونات خليط الملح والفازلين؛
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من النشا
طريقة تحضير خليط الملح والفازلين
- اولا علينا إذابة الفازلين بحمام بخار .
- ثم نقوم بدمج جميع المكونات معاً.
- حتي يصبح خليط متجانس.
- يتم فرد الخليط على البشرة التي بها شعر زائد.
يترك الخليط فترة حتى يجف.
- ثم يفرك الشعر سنلاحظ خروج الشعر من جذوره.
- والحصول على بشرة ناعمة و صافيه.
- كما ينصح بتكرار هذه العملية للحصول على افضل نتيجة .
- من الممكن ايضاً استخدام هذه الطريقة بعد إزالة الشعر مباشره .
- عن طريق إزالة الشعر الزائد بالطريقة الاعتيادية .
- ثم نقوم بدهن البشرة بهذا الخليط .
- يترك الخليط لبعض الوقت ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد.
طريقة أخري للتخلص من الشعر الزائد باستخدام الملح والفازلين
تعد هذه الطرق من اكثر الطرق استخداما وأكثرها فاعلية في إزالة الشعر الزائد نهائيا؛
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
طريقة استخدام هذا الخليط؛
- يتم خلط جميع المكونات معاً في إناء.
- نلاحظ تكون عجينة ثم يتم فرد هذه العجينة على الجسم.
- تترك العجينة حتي تجف تماماً.
- ثم يتم إزالة العجينة بعكس اتجاه نمو الشعر.
- نلاحظ اقتلاع الشعر الزائد من جذوره في أقل وقت.
- وللحصول على أفضل نتائج ينصح بتكرار هذه العملية.
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