نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المندي السعودي باللحم الوصفة الخليجي الأصلي طريقة المطاعم الفاخرة في المقال التالي
طريقة عمل المندي السعودي حيث يعد المندي من الأكلات الخليجية المشهورة في جميع دول الوطن العربي فهو يتم تقديمه كوجبة رئيسية في العديد من العزائم و موائد الأفراح والمناسبات لأنه يتميز بمذاقه الطيب بالاضافة الى انه يمتاز بفخامة تقديمه ويعتبر من الوجبات التي يكون عليها طلبا كبيرا وانتشاره في دول الخليج العربي يعود الى دولة اليمن التي تعتبر أصل أكلة المندي وخصوصا في منطقة حضرموت التي تقدم الوجبات المتميزه والاوز والزرب من الوجبات المتميزه وبعد ذلك انتشر عمل المندي في العديد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية وتم اضافة له لمسات مميزة على الطبق العصري وعرفت به واشتهرت في المملكة فصار يطلق عليه المندي السعودي وسوف نعرض طريقة عمل المندي بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
طريقة عمل المندي سعودي
المكونات
- ثلاث أكواب من الأرز البسمتي .
- كيلو من لحم الغنم مقطع قطع متوسطة.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح او حسب الرغبه.
- اثنين بصله متوسطه الحجم مفرومه.
- اربعة فصوص ثوم مهروسة.
- نصف كوب من السمن النباتي.
- اربعة اكواب من الماء الساخن.
- أربع حبات من الطماطم مقشره و مهروسه.
- أربعة أوراق من ورق الغار.
- ثلاث حبات حبهان ملعقه من الفلفل الاسود
- ثلاث معالق من زيت الزيتون
- ملعقة من البقدونس .
طريقة عمل المندي السعودي باللحم
- ضعي زيت الزيتون في إناء على النار وضعى به الثوم المهروس والفلفل الأخضر وقلبيه باستمرار حتى يأخذ اللون الذهبي وتذبل الفلفل.
- ضيفي لهم الفلفل والطماطم والبقدونس واستمر في التقليب.
- ضعي الملح والفلفل الأسود واتركيها حتى تغلي ويصبح قوامها غليظ.
- جهزي الأرز من خلال تسخين ملعقه من السمن في وعاء على النار وضعى به مقدار البصل حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي بعد الثوم المهروس وقلبي وضعي كمية الأرز وضعي عليه الماء.
- وضع عود الحبهان والكمون واوراق الغار والقرنفل والفلفل الحار حسب الرغبة
- ثم قومي بالتقليب المكونات حتى تمام من الغليان ثم داعي رشة من الملح واتركيها لتغلي
- بعد ان يتشرب الأرز يتم تغليف القدر ونضغط أطرافه جيدا ثم يوضع في الفرن
- ابدئي في تجهيز اللحم حيث ضعي قطع اللحم بالبصل المفروم على النار وضيفي لها الملح والفلفل والبهارات والزعفران
- وضعي عصير ليمونة على قطع اللحم المتبلة واستمري في التقليب ثم ضعيه في الخضار مع الارز وادخليه الفرن لمده نصف ساعة حتى تمام النضج وبعد ذلك أخرجه واقلبي القدر سوف تستمتعين بطعم المندي المميز برائحة جذابة
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