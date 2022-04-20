طريقة عمل المندي السعودي باللحم الوصفة الخليجي الأصلي طريقة المطاعم الفاخرة

طريقة عمل المندي السعودي حيث يعد المندي من الأكلات الخليجية المشهورة في جميع دول الوطن العربي فهو يتم تقديمه كوجبة رئيسية في العديد من العزائم و موائد الأفراح والمناسبات لأنه يتميز بمذاقه الطيب بالاضافة الى انه يمتاز بفخامة تقديمه ويعتبر من الوجبات التي يكون عليها طلبا كبيرا وانتشاره في دول الخليج العربي يعود الى دولة اليمن التي تعتبر أصل أكلة المندي وخصوصا في منطقة حضرموت التي تقدم الوجبات المتميزه والاوز والزرب من الوجبات المتميزه وبعد ذلك انتشر عمل المندي في العديد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية وتم اضافة له لمسات مميزة على الطبق العصري وعرفت به واشتهرت في المملكة فصار يطلق عليه المندي السعودي وسوف نعرض طريقة عمل المندي بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل المندي سعودي

المكونات

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي .

كيلو من لحم الغنم مقطع قطع متوسطة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح او حسب الرغبه.

اثنين بصله متوسطه الحجم مفرومه.

اربعة فصوص ثوم مهروسة.

نصف كوب من السمن النباتي.

اربعة اكواب من الماء الساخن.

أربع حبات من الطماطم مقشره و مهروسه.

أربعة أوراق من ورق الغار.

ثلاث حبات حبهان ملعقه من الفلفل الاسود

ثلاث معالق من زيت الزيتون

ملعقة من البقدونس .

طريقة عمل المندي السعودي باللحم