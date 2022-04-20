طريقة تحضير كباب ميرو سعودي مقلى بالزيت مثل المطاعم

طريقة تحضير كباب ميرو سعودي تعتبر من الأكلات المشهورة والمتعارف عليها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومتنوعة سواء قليها في الزيت أو تسويتها بالفرن أو على الفحم، حيث أن كل طريقة لها مذاقها وطعمها الشهي المميز، حيث يمكن طهى هذه الوصفة بالدجاج بدلا من اللحم، لذلك فهي من الوجبات التي يحبها ويفضلها كل من الكبار والصغار، وذلك لما تتميز به من مذاق لذيذ وشهى، حيث أن كباب الميرو السعودي من الوصفات الشهيرة التي يمكن تقديمها على سفرتك في شهر رمضان المبارك، حيث أن طريقة إعداد الكباب الميرو سهلة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، حيث يمكن تنفيذها بمنتهى البساطة بتطبيق المكونات واتباع الخطوات، وذلك لكى تحصلي على كباب ميرو بمذاق ونكهات مميزة ولذيذة كما يمكن التعرف على أسرار طريقة عمل المقلوبة باللحم السعودي وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير كباب ميرو سعودي.

طريقة تحضير كباب ميرو سعودي

المكونات

1 كيلوجرام لحم بقري مفروم.

½ كوب دقيق.

1 كوب بقسماط.

2 بيضة.

2 مكعب مرق دجاج.

3 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودر.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ كوب زيت نباتي.

خطوات عمل الكباب الميرو

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة الحجم ونضع بها اللحم البقري المفروم. يتم إضافة كمية قليلة من الفلفل الأسود على اللحمة المفرومة والملح مع التقليب الجيد للمكونات. القيام باضافة مكعبات مرق الدجاج والكزبرة الجافة إلى اللحم المفروم مع التقليب الجيد. يتم فرم الفلفل الأحمر مع الثوم ثم يتم إضافتهما إلى اللحم مع التقليب لكى تمتزج المكونات مع بعضها. القيام بنخل الدقيق والبقسماط مع التقليب الجيد ثم نضيفهم إلى خليط اللحم المفروم. يتم تقليب جميع المكونات بشكل جيد مع اللحمة حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها ب الثلاجة لبضعة ساعات حتى نحصل على القوام المتماسك. القيام بتشكيل كباب ميرو السعودي عن طريق عمل الكرات ذات الحجم المتوسط من اللحمة.

كيفية تسوية الكباب الميرو السعودي