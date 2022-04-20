نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسى الصلع.. تكثيف الشعر من الأمام وودع الباروكة نهائياً واحصل على شعر صحي ولامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثيف الشعر من الأمام، حيث يواجه الكثير من الشباب والفتيات مشكلة الشعر الخفيف ويحتاجون إلى وصفات وطرق تمكنهم من التخلص من الصلع لأنها أكثر المشاكل شيوعاً، وهناك الكثير من الطرق والوصفات التي تساعدك في زيادة كثافة شعرك للتمتع بمظهر وطلة مختلفة، ومن خلال هذا المقال سنعرض تلك الحلول والوصفات المميزة لحل وزيادة كثافة الشعر.

تكثيف الشعر من الأمام

إذا كنتي من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر حتى يصبح خفيف للغاية من الأمام، الحل موجود فى الكثير من الوصفات الطبيعية المتوفرة لدى الجميع في كافة البيوت، عليكي بمتابعة المقال لتتمكني من إيجاد الحل لشعرك.

وصفة الثوم لتكثيف الشعر

الثوم يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة للشعر، كما إن يتم استعماله فى الكثير من المنتجات الخاصة لعلاج الصلع المبكر ويتم استعماله كالآتي:

المكونات:

عدد 1 رأس من الثوم.

مقدار 10 معالق من زيت الزيتون.

2 ثمرة ليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع الثوم نهرسه، ثم نضيف إليه كمية زيت الزيتون ويقلب جيداً. نعصر الليمونة على الثوم وزيت الزيتون ونخلط المكونات. يضع الخليط على الشعر من الإمام، مع الاهتمام بالجذور وتدليك الرأس جيداً. يترك على الشعر لمدة 45 دقيقة مع تغطية الشعر. اغسلي شعرك بالماء والشامبو الطبي ونظفيه جيداً.

وصفة الجرجير لتكثيف الشعر

يساعد الجرجير في زيادة كثافة الشعر بشكل سريع وتطبق الوصفة كالآتي:

المكونات:

كمية قليلة من الجرجير حسب حجم ومدى كثافة الشعر.

مقدار 1 ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

مقدار 1 كوب ماء مفلتر.

طريقة التحضير:

نقوم بطحن الجرجير في الخلاط مع كوب الماء. نضع عصير الجرجير في إناء ونضيف إليه زيت جوز الهند ويقلب معه حتى يمتزج. يقسم الشعر ونفرد الخليط عليه من الأمام مع التدليك المستمر، ثم يغطى الشعر ويترك لمدة ساعة، ثم يشطف الشعر بالماء.

في نهاية مقال تكثيف الشعر من الأمام قدمنا أفضل طرق تساعدك في زيادة كثافة الشعر خلال مدة قليلة، تلك الوصفات تتميز بفوائدها العديدة بجانب تكثيف الشعر وحمايته من التساقط والتقصف، لذلك قومي بتطبيقها كما موضحة لحل مشكلة فراغات الشعر الأمامية.