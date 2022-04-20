طريقة تحضير البريوش الهش الخبز الفرنسي بالسكر

طريقة تحضير البريوش الهش وهو نوع من أنواع الخبز الفرنسي، مكوناته سهلة وبسيطة، وعادة ما تكون موجودة في المطابخ بالمنازل، فهي تتكون من الطحين والبيض والزبدة والحليب، بالإضافة إلى الخميرة واللبن والسكر، كما أن البريوش هو من أكثر المخبوزات التي يفضلها الأطفال وكذلك الكبار والصغار، كما يمكن تزيينه بالفواكه أو السكر، لتحفيز الأطفال على تناولها.

مكونات ومقادير خبز البريوش الفرنسي

مقدار 500 جرام من الطحين أو ما يعرف بالدقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

60 ملي من أي نوع من أنواع الزيوت النباتية.

200 ملي من ماء الزهر.

100 ملي من الماء الدافيء.

عدد 2 حبة من البيض.

بشر قشر ثمرة ليمون.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار 100 جرام من السكر.

رشة من الملح.

مكونات الشربات

مقدار 200 جرام من السكر.

مقدار 300 ملي من الماء.

ملعقة من بشر البرتقال.

طريقة تحضير البريوش الهش الخبز الفرنسي

نقوم بوضع الدقيق (الطحين) في وعاء مناسب للعجن، ومن ثم نقوم بإضافة مقدار الخميرة إليه، ورشة من الملح، ونمزجهم معا جيدا. ومن ثم نقوم بإضافة كلا من البيض وبشر الليمون وماء الزهر وعصير الليمون، والزيت، ومزجهم جيدا معا. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ إليهم تدريجيا، مع الاستمرار في العجن باليد، حتى تمتزج كافة المكونات، وتتكون معنا عجينة لينة ومتماسكة. نقوم بتغطية العجين، ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه في مكان دافئ. ومن ثم نخرج العجينة من الوعاء ونخفقها مرة أخرى ونتركها تختمر مرة أخرى، ونكرر هذه الخطوة من 4 إلى 5 مرات. بعد ذلك سنلاحظ أن العجينة أصبحت مطاطية ذات ملمس ناعم بشكل مناسب لتشكيلها. نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة الحجم ومتساوية، يمكن رصها في الصينية على شكل وردة، من خلال وضع كرة في منتصف الصينية. ومن ثم نقوم برص الكرات حولهم، حتى نملأ الصينية، ثم نقوم بتغطيتها جيدا، حتى تختمر مرة أخرى، ويتضاعف حجمها. ومن ثم نقوم بتسخين الفرن وزج القالب به، على درجة حرارة 180 درجة. يدخل الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل، ومتابعته. ومن ثم نقوم بإخراج البريوش من الفرن ونسقيه بالشربات.

كما يمكن أن نخرجه من الفرن ونقوم برش وتوزيع السكر فوقه مباشرة.