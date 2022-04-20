نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الجاهز .. طريقة عمل البيتي فور بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة في المقال التالي

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك بالبهجة والسرور والفرحة، عندما يستمتع المصريون ببعض المعجنات والكعك والبسكويت وغيرها من الأطباق الشهية البيتي فور من الأطعمة التي يحب الناس تناولها وتحضيرها وتزيينها بعدة طرق متنوعة ومختلفة وتزين بالشوكولاتة والمربي والمكسرات وغيرها من التزين المختلف كما سنوضح لك في الفقرات التالية طريقة عمل البيتي فور اللذيذ بطعم شهي ومن السهل التحضير ولا يستغرق سوى القليل من الوقت وسنقدم لك إرشادات حول كيفية القيام بذلك بمكونات بسيطة من المنزل سر نجاح طريقة عمل البيتي فور بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة المقادير 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة بشر برتقال

نصف كوب سكر بودره

كوب واحد من الزبدة

2 عدد بيض طريقة تحضير البيتي فور نحضر وعاء كبير مناسب ونقوم بخفق الزبدة مع السكر حتي تصبح قوام كريمي بعد ذلك نضع البيض والفانيليا وبشر البرتقال ونقوم بالخفق بالمضرب الكهربائي نضع الدقيق ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس نغطي عجينة البيتفيور وتترك لمدة نصف ساعة حتي ترتاح نقوم بتشكيل على حسب الرغبة وتدخل الفرن ساخن حتي الحصول على اللون الذهبي اللامع تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد تماماً وتزين بالمربي والشوكولاتة وجوز الهند وتقدم مع كوب الشاي وبالف هنا طريقة أخري عمل البيتي فور الناجح المقادير نصف كوب دقيق منخول

كوب من السكر البودرة

ربع كوب من الزبدة الناعمة

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة من الكاكاو الخام طريقة تحضير البيتي فور نحضر بولة ونضع الزبدة مع السكر البودرة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتي تأخذ قوام كريمي بعد ذلك نضع البيضة والفانيليا ونخلط المكونات جيداً ثم نضيف الدقيق مع البيكنج بودر ونخلط المكونات حتي تتجانس نقسم العجين إلى جزئين ونضع الكاكاو الخام مع الدقيق نقوم بتشكيل العجينة البيتفيور بكيس الحلواني أو القمع أو ماكينة البيتيفورعلى حسب الرغبة تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تحصل على اللون الذهبي تخرج من الفرن حتي تبرد تماماً وتزين بالمربي المشمش او المكسرات او شوكولاتة عمر شويل - جدة أسرار الجاهز .. طريقة عمل البيتي فور بطعم لذيذ وبمكونات بسيطة - ثقفني

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