طريقة عمل كنافة بالبسبوسة أحلى من الحلواني وفي بيتك بأقل مجهود

الكنافة بالبسبوسة من ضمن الاختراعات المنتشرة في الفترة الأخيرة في محال الحلويات، وهي تبسيط لحلوى تعرف بالمدلعة وتشتهر بها كثيراً محافظة دمياط المصرية، وتكون عبارة عن طبقة كنافة فوقها طبقة بسبوسة فوقها طبقة كبيرة من كريمة الحلويات، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الثقيل الذي يشعر الفرد بالشبع.

طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة

يمكن تحضير صينية كنافة بالبسبوسة بخطوات سهلة كثيراً، كما يلي:

المكونات:

مقدار كوب من السميد.

عبوة قشطة صغيرة، وأخرى كبيرة.

كوب من الكنافة المفتتة المحمصة.

مقدار نصف كوب جوز الهند.

بيضتان.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان كريم كراميل.

ملعقتان حليب بودر.

طريقة التحضير:

نضع في الخلاط كل المكونات معاً: البيض، الكريم كراميل، الزيت، السكر، القشطة، الحليب البودر، جوز الهند ونخلطهم جيدًا على سرعة متوسطة. بعد ذلك نخلط البيكنج بودر مع دقيق السميد ونضعه على الخليط السابق ونضعه في الفرن. ثم نضع عبوة القشطة الكبيرة عليها وفوقها طبقة من الكنافة المفتتة. بعد ذلك نسقي الصينية بالشربات ونزين وجهها بالمكسرات الموجودة وتقدم بعد ذلك.

المدلعة

مكونات طبقة البسبوسة:

مقدار ٥٠٠ جرام سميد.

كوب حليب.

كوب سكر.

مقدار ١٨٠ مللي سمنة.

مقدار ٢٠ جرام جوز الهند.

مكونات طبقة الكنافة:

مقدار ٢٥٠ كنافة.

ربع كوب سكر بودر.

نصف كوب سمنة.

مكونات الشربات:

كوب ماء.

كوب سكر.

عصرة ليمون.

مكونات الحشو:

كريم شانتيه.

مكسرات مجروشة.

كراميل.

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير: