لشعر جذاب.. اصبغي شعرك باللون الزيتوني الفاتح في المنزل بخطوات بسيطة

تبحث كل امرأة بشكل دائم عن تغيير وتجديد لون شعرها لتبدو بمظهر جميل ومختلف، ولكنها تشعر بالقلق من الآثار الجانبية التي تسببها أنواع صبغات الشعر التي تسبب تلفه وتقصفه بشدة مع مرور الوقت، ولذلك يفضل اللجوء إلى استخدام صبغات الشعر الطبيعية التي تحتوي على مواد ومركبات ومغذيات طبيعية تعمل على تفتيح الشعر مع الحفاظ عليه رطب وناعم، ومن أكثر الألوان الرائجة لدى النساء هو اللون الزيتوني الفاتح الذي يتناسب مع كافة ألوان البشرة، ومن خلال السطور التالية سوف نذكر لكم كيف يمكن صبغ الشعر بدرجة اللون الزيتوني الفاتح المميز والجذاب.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

صبغات الشعر تعد من الألوان الجذابة المواكبة لأحداث العصر، ترغب كل فتاة بصبغ شعرها وظهورها بأفضل الألوان الملفتة للنظر، فقد تلجأ لصالون التجميل لصبغ شعرها ودفع أسعار باهظة، ولكن اليوم جئنا إليكم بطريقة سهلة وبسيطة لصبغ الشعر في المنزل باللون الزيتوني الفاتح مثل صالون التجميل تماماً.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من خليط بودرة الميش.

ملعقتين كبيرتين من مادة هيدروكسيد 40٪.

القليل من كريم المرطب المستخدم للشعر.

صبغة أشقر رمادي فاتح.

ربع عبوة من اللون الأخضر التي تحتوي على 20٪ من مادة الهيدروكسيد.

نصف عبوة من صبغة اللون الرمادي.

نصف عبوة من صبغة الأشقر الجريئة.

خطوات عمل الصبغة