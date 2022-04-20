فوائد لا تحصى للتين الشوكي.. تعرف على أهمها

التين الشوكي أحد أنواع الفواكة الصيفية التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، وتمتاز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم. تقدم للجسم فوائد صحية عدة أهمها: – تقليل أعراض تضخم البروستاتا: يقلل تناول الصبر من أعراض تضخم البروستاتا، ويحفز الصبر الإنسان وخاصة الرجال على التبول.

ويعتبر محتوى الألياف والبكتين الموجود في فاكهة الصبر مسؤولاً عن هذا النشاط، وعند السيطرة على مستويات السكر في الدم، يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني بسهولة.

– يحمي الكبد: تناول الصبر يعمل على منع تلف الكبد، حيث أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه مثل المركبات المسرطنة على الكبد. يعمل بشكل أساسي على القضاء على الجذور الحرة وزيادة نشاط مضادات الأكسدة في الجسم ضد هذه المركبات