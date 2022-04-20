اقدم لكم طريقة عمل المفطح الكويتي لعزائم مائدة رمضان بأحلى وأجمل وجبة مشهورة في دول الخليج دائما يتم تقديمه في العزائم والولائم تحضر هذه الوجبة من لحم الخروف بالصوص الحار أو من الدجاج بطعم ومذاق مختلف نتيجة التوابل المضافة إليه من القرنفل والحبهان والزعفران الفلفل الأسود تعد هذه الوصفة احد رموز الكرم تعمل على الشعور بالشبع لذلك نقدم لك طريقة عمل المفطح الكويتي كل ما عليك القيام به هو اتباع كافه مقادير الطبق وخطواته بدقة.

مكونات المفطح الكويتي

يجب تجهيز جميع المكونات التي تلزم طهي المفطح الكويتي وهي:

وزن 2 كيلو جرام من لحم الخروف.

حبة بصل كبيرة مقطعة.

مقدار من الفلفل الأخضر المقطع.

عدد 5 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

نصف ملعقة قرنفل.

ربع ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

عود قرفة.

بضع من ورق الغار.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف ملعقة من الثوم المهروس.

ملح حسب ما يفضل.

رشه من الفلفل الأحمر المطحون.

ملعقة من التوابل المشكلة.

مكونات أرز المفطح

نجهز عدد اربع أكواب أرز بسمتي.

ملعقه كبيرة من السمنة.

حبة من البصل.

2 ملعقة من دهن الضأن.

نصف ملعقة قرنفل.

رشه حبهان.

قرفة مطحونة.

ملح.

وفلفل اسود.

طريقة طهي المفطح الكويتي

من الضروري اتباع الخطوات التالية لكي تحصلوا على أشهي و احلي مذاق للمفطح الكويتي مثل المطاعم المشهورة. نحضر وعاء ونضع فيه الماء والبصل والملح والفلفل الأسود وورق الغار والقرنفل والفلفل الأخضر والثوم والحبهان ثم نتركه على النار. ثم نضيف إليه اللحم والثوم البودر والتوابل المشكلة والفلفل الأسود والملح ويترك على النار حتى ينضج اللحم جيدا. يرفع الوعاء من على النار و نصفى اللحم من الملكة جيدا. ثم نضع اللحم في الوعاء وندخله الفرن على درجة حرارة 300 مئوية. نضع نقطة من الزيت ونغطى اللحم بورق القصدير حتى ينضج. ثم نضع قطع من الفحم في ورق الفويل ونضعها في الزيت ونغطي الصينية جيدا.

تحضير أرز المفطح الكويتي:

نجهز وعاء ونضع فيها السمنة والدهن ويرفع علي نار متوسطة الحرارة حتي يذوب وبعد نضيف إليه البصل المقطع ونقلب حتى يذبل البصل. ثم نضيف الأرز وعليه المرقة ونقلب ويترك حتى يغلي ويتم النضج. وبعد يضاف الزعفران في الماء ثم يصفى ويستخدم ماء الزعفران بوضعه على وجه الأرز. نقلب المكونات جيدا في الأرز حتى يتغير لونه. نسكب الأرز في طبق التقديم ونضع عليه اللحم.

فوائد لحم الضاني للحامل

إليكم ابرز فوائد اللحم الضاني للحامل من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص كما يعتقد البعض انه يعد من الأطعمة المضرة والغير صحية ولكن لحم الضاني له فوائد عديده للحامل انه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تجتاحها السيدة خلال فتره الحمل.