بالخطوات أسهل طريقة لعمل الكحك في المنزل خطوات بسيطة

من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها حالياً من قبل الكثير من الأشخاص هي وصفات تحضير الكحك والبسكويت في المنزل، حيث أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتم التجهيز والاستعداد بهذه أنواع من الحلويات، ويعتبر هذا من عادات وتقاليد المصريين منذ قديم الزمان، ومن الممكن أن يتم شراء هذه الحلويات من الخارج ولكن من الممكن أن يتم تحضير هذه الحلويات في المنزل وبذلك تكون مضمونة.

خطوات عمل كحك العيد في المنزل

يفضل عدد كبير من الأشخاص أن يتم تحضير الحلويات الخاصة بعيد الفطر في المنزل، ولذلك يتم البحث عن الخطوات التي يتم إتباعها لتحضير هذه الوصفة وأيضاً المكونات المطلوبة.

المكونات اللازمة

أربع ملاعق من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من البيكينج البودر.

كيلو دقيق أبيض.

كوب كبير من الماء الدافئ.

أربع ملاعق من السكر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة من ريحة الكحك.

كيس خميرة.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات التحضير

في البداية يجب أن يتم تحضير الفرن من خلال تسخينه على درجة حرارة 180.

في وعاء عميق يتم إضافة الخميرة والسكر مع الماء المغلي، ويتم تقليب المكونات مع بعضها جيداً.

في وعاء آخر يتم إضافة المكونات الجافة وهي الملح والبيكنج بودر والدقيق والحليب أيضاً مع استمرار عملية التقليب، ثم يتم إضافة السمن والخميرة إلى نفس الوعاء وتقليبهم حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة القوام.

يتم وضع العجينة في وعاء وتغطيتها لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يتم تقسيمها إلى كرات، وتشكيلها حسب الرغبة باستخدام القوالب الخاصة بالكحك.

يتم وضع عجينة الكحك في الصينية ثم إدخالها للفرن، وبعد أن تنضج يتم رش السكر البودر على الكحك.

فوائد الكحك الذي يتم تحضيره في المنزل

يحتوي الكحك على الكثير من الفوائد الصحية خاصةً إذا تم تحضيره في المنزل، ومن هذه الفوائد ما يلي: