نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابليه العيد بطريقة ومكونات مميزة في المنزل بكل سهولة وزي الجاهز في المقال التالي

يعتبر السابليه من أفضل أنواع البسكويت والحلويات الشرقية الشهية التي يحبها الكبار والصغار ويفضلون تناولها في وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو العصير وخاصة يوم عيد الفطر المبارك وفي الاحتفالات ويمكن عمله بالأشكال اللذيذة المختلفة حسب رغبتكم ويتميز بطعمه الرائع لذلك تفضل كثير من ربات المنزل تحضيره بدلا من شرائه من محلات الحلويات في الخارج ويمكن عمله محشو بالمربى أو مغموس في الشيكولاتة وتعد مكوناته سهلة وبسيطة غير مكلفة. مكونات عمل السابليه في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

ثلاث أرباع كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب من السكر الناعم

واحدة من البيض

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

مربى للحشو أي طعم حسب رغبتكم طريقة تحضير السابليه في المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نخفق السكر والزبدة في وعاء باستخدام المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر وتنعم الزبدة.

بعد ذلك نضيف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف الدقيق على خليط الزبدة ونقوم بالعجن باستخدام اليد حتى تتماسك العجينة وتصبح كتلة طرية وغير مفككة ويفضل مراعاة عدم العجن أكثر من اللازم.

نلم العجينة ونقوم بتغطيتها باستخدام كيس نظيف من البلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نرش قليل من الدقيق على سطح رخامة نظيف ونضع عليه العجينة ونضع عليها رشة دقيق ونقوم بفردها باستخدام النشابة حتى نحصل على سمك نصف سم.

ثم نقطعها باستخدام قطاعات دائرية الشكل إلى دوائر متوسطة الحجم.

نحضر صينية وندهنها بالزيت ونرص بها نصف قطع السابليه التي سيتم عمل تجويف بها، ثم نقوم بعمل تجويف في منتصف قطع السابليه باستخدام قطاعات دائرية حجمها أصغر.

نحضر صينية أخرى ونرص بها باقي قطع السابليه الغير مجوف.

نكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من كمية العجين.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع بها صينية السابليه على الرف الأوسط ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تستوي.

نخرج قطع السابليه من الفرن ونتركها حتى تبرد.

ثم نضع 6 ملاعق كبيرة من المربى في طبق ونهرسها جيدا.

نأخذ قطعة من السابليه الغير مجوف ونضع عليها كمية من المربى ونضع فوقها قطعة من السابليه المجوف ونضغط عليهم بخفة حتى تتماسك القطعتين.

نرص قطع السابليه في طبق ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة سابليه العيد بطريقة ومكونات مميزة في المنزل بكل سهولة وزي الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سابليه العيد بطريقة ومكونات مميزة في المنزل بكل سهولة وزي الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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