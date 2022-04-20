بوتكس وفيلر بمكونات من المنزل النتيجة سوف تصدمك

في الوقت الحالي انتشرت الكثير من الطرق والأساليب الجديدة التي تلجأ لها الفتيات لحل مشكلة ظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية في الوجه، حيث يعتقد البعض أنه الخدود الممتلئة والبشرة المشدودة من علامات الجمال لذلك يتم اللجوء إلى الحقن وعمليات التجميل التي تعطي هذه النتيجة، والجدير بالذكر أن هذه العمليات والحقن غير مضمونة ومن الممكن أن تعطي نتيجة عكسية وتكون سبب في تدمير البشرة.

وصفات طبيعية لشد الوجه

من الممكن أن يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية والمتوفرة في المنزل أيضاً بشكل دائم لكي يتم علاج مشكلة ترهلات البشرة والتجاعيد أيضاً، حيث تعتبر هذه الوصفات بديل للبوتكس والفيلر، ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الزبادي والليمون

قبل أن يتم استخدام هذه الوصفة على الوجه يجب أن يتم تجربة الليمون على منطقة صغيرة من الوجه لعمل اختبار حساسية حيث أن الليمون من أكثر مكونات الطبيعة الغير مناسبة للبشرة الحساسة.

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال وضع كوب من الزبادي في وعاء عميق ويضاف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، يتم فرد هذا الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل.

وصفة الشاي الأخضر والنشا

هذه الوصفة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من تجاعيد البشرة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على خصائص علاجية تعمل على إخفاء هذه الترهلات وأيضاً التخلص من الخطوط التعبيرية في الوجه.

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال وضع كوب من مغلي الشاي الأخضر ثم يضاف إليها ملعقة كبيرة من النشا، يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها جيداً

ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة مع تجنب استخدامه تحت العين حتى لا يأتي بنتائج عكسية.

أضرار البوتكس والفيلر على البشرة

يوجد الكثير من الأضرار التي من المتوقع ظهورها بعد استخدام حقن الفيلر والبوتكس، ومن هذه الأضرار ما يلي: