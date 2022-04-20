أسرع خطوات صبغ الشعر في البيت بني فاتح بمناسبة عيد الفطر المبارك

تستطيع النساء لمن يرغبن فيهن في صبغ الشعر في البيت بني فاتح استخدام عدد من المكونات الطبيعية التي تكون آمنة على فروة الشعر، كما يمكن أيضا لهؤلاء ممن يرغبن في تزيين الشعر بألوان متألقة من الأحمر والأشقر وغير ذلك من الألوان الحديثة للشعر مثل اللون البنفسجي الغامق والفاتح وما إلى ذلك، الاستمتاع بالصبغ والتلوين الطبيعي للشعر، فضلا عن إمكانية أيضا استخدام صبغات جاهزة توجد في الكثير من الصيدليات.

صبغ الشعر في البيت بني فاتح

يمكن للمرأة تغيير لون شعرها من الغامق إلى الفاتح وذلك عن طريق إضافة الأكسحين على الصبغة المراد استعمالها والتي يستحب اختيار هذه الصبغة من بين الصبغات التي لا تحتوي على أمونيا أو مواد كيماوية، حيث يعمل تركيز عبوة الأكسحين التي يمكن شرائها من الصيدليات على التفتيح من اللون الأصلي للشعر، إذ يستخدم تركيز 30 إذا كان هذا اللون اسود، وتركيز 20 في حالة أي من الألوان الأحمر أو البني الغامق.

صبغ للشعر بني عسلي

تعتبر صبغة الشعر في البيت بني فاتح وأيضا بني عسلي من الأمور السهلة التي يستطيع الكثير من السيدات القيام بها من خلال:

المزج بين كل من المصبغات ذات الألوان البني الذهبي والعسلي من اجل الوصول إلى اللون البني العسلي.

ثم قومي باستخدام عبوة أكسحين بتركيز20 مع هذا المزج إذا كان لون شعرك الأصلي اسود غامق.

كذلك عند استخدام الصبغة في المنزل يجب على المرأة مراعاة لبس القفازات في اليد مع إحضار وعاء عميق لخلط المكونات.

تستطيع المرأة الصبغ والتلوين للشعر بنفسها في داخل البيت إذا ما قامت باتباع التعليمات الواردة على عبوات المصبغات.

صبغ الشعر بني فاتح كراميل في البيت

تحتاج صبغ الشعر بني فاتح وما يتبعه من الحصول على اللون الكراميل الفاتح والذي يعد من درجات اللون البني الأتي:

استعمال عبوة أكسحين ذات تركيز 20.

ثم إضافتها على عبوة صبغة ذات لون رمادي فاتح من اجل الحصول على اللون المطلوب.

مع ضرورة تغطية منطقة الرقبة وأيضا منطقة جبهة الرأس بمادة الفازلين قبل الصبغ، من اجل عدم الإضرار بهذه المناطق المشار إليها.

صبغة شعر بني غامق

تختلف ألوان المصبغات الخاصة بالشعر، ويكون منها: