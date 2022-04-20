نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر لعيد الفطر المبارك واحلى طعم في المقال التالي

من أكثر انواع الحلويات التى تعتبر مميزة وتقدم فى الأعياد خاصة هو بسكويت النشادر فهو يعتبر مميز جداً ويتم تحضيره فى المنزل أو شراؤه جاهز من المحلات لتقديمه فى الأعياد ويمكن تحضيره بأطعمة مختلفة ، وأهم هذه الأطعمة بسكويت النشادر بالقهوة وسوف نقوم بذكر طريقة لعمل بسكويت نشادر مقرمش. مكونات عمل بسكويت نشادر: 1 كيلو دقيق.

500 جرام زبدة.

1 كوب الا ربع سكر ناعم.

2 حبة بيض.

15 جرام نشادر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم أولا بإحضار وعاء كبير ونضيف به السكر والزبدة، ونخفقهم جيداً مع بعضهم حتى يكون خليط لين ويمكن خفقه بالمضرب الكهربائي أو العجان الكهربي. بعد خفقهم نبدأ في وضع البيض بإضافة واحدة وخفقها ثم إضافة الثانيه ونستمر بالخفق. نضع علي المزيج الفانيليا والنشادر ونستمر فى مزجهم جيداً. بعد مزجهم نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر على المزيج ونخفقهم جيداً وتكون سرعة متوسطة حتى تكون عجينة متجانسة. بعد مزج العجين جيداً نقوم بتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيقه لترتاح قليلا. بعد فوات ربع ساعه على العجين نقوم يبدأ تشكيل العجين على شكل أصابع طويلة أو إستخدام الماكينه الخاصة بالبسكويت، وتشكيل أصابع أو أشكال متنوعة. نحضر صاجات الخاصة بالبسكويت، ونبدأ فى رص أصابع البسكويت وثم نقوم بوضعها فى الفرن على درجة حرارة 150° لمدة لا تقل عن تلت ساعة حتى يتيغر لونه للذهبي ويستوي. بعد أن يستوي نقوم بإخراجه ووضعه على أوراق حتى يبرد ويقدم وهو بارد. مكونات عمل بسكويت نشادر بالقهوة: 2 كيلو دقيق.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

3 كوب سكر بودره.

2 كوب سمن.

1 ونص كوب لبن زبادي.

10 حبات بيض.

3 ملعقة صغيرة نشادر.

رشة ملح.

نص ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

سمسم. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع السكر والسمن والبيض ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يكون قوامهم كريمي ولين. بعد خفقهم نقوم بوضع اللبن والفانيليا ونستمر فى خفقهم مع بعض حتى يكون قوامه لين. نضع عليهم الملح والنشادر والبيكنج بودر، ونخفقهم وثم نضع الدقيق بالتدريج حتى لا يتكتل ونستمر بالخفق حتى يكون متجانس. بعد عجن العجينة جيداً وخلطهم، نقوم بتركها لمدة لا تقل عن 60 دقيقة لترتاح، وبعد فوات الوقت عليهم نقوم بإحضار صاجات البسكويت أو الصينية الخاصة به. ونبدا فى عمل أصابع البسكويت أو إستخدام الماكينة وعمل أشكال مختلفة للبسكويت ورصها فى الصينية وبعد الانتهاء نقوم برشها بالسمسم. نقوم بوضعها فى الفرن على درجة حرارة 150° ونتركها تنضج لمدة تلت ساعة حتى يستوي جيداً ويكون لونه ذهبي. بعد أن يستوي يخرج من الفرن ونتركها يبرد وثم نقوم بتقديمه وهو بارد بجانب الشاي أو القهوه حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر لعيد الفطر المبارك واحلى طعم - ثقفني

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