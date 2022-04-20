تعرفوا ...على أضرار تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة

هناك الكثير من الأضرار الصحية التي من الممكن أن تؤثر على صحتك الجسدية إذا اعتاد جسمك على النوم بعد الأكل مباشرة، وهذا الذي يعتبره البعض مغريا، فما هي تلك الأضرار؟ تزداد فرصة إصابتك بالجلطات إن لجأت إلى النوم بعد الأكل مباشرة، إلا أنك إذا انتظرت فترة تتراوح ما بين الساعتين أو الأربع ساعات قبل النوم بعد الأكل فهذا يقلل كثيرا من نسبة إصابتك بالجلطات، لذا يجب اتباع نظام صحي سليم.ظهور مشكلة حرقة المعدة، التي تعتبر مشكلة شائعة عند الكثير من الأشخاص، السبب الرئيسي في ظهورها وتفاقمها هو تناول الأطعمة والذهاب للنوم مباشرة، إذ يتوقف الجهاز الهضمي في الجسم عن العمل عند الإستلقاء مما يؤدي إلى صعود الأحماض من المعدة إلى الحلق وأحيانا يؤدي غلي التقيؤ، مما يصعب عليك النوم مع تفاقم هذه الأزمة.