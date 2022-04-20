فطائر الجبن والبقدونس بقوام رائع وهش ونكهة لذيذة

فطائر الجبن والبقدونس ، تعتبر من الفطائر الهشة واللذيذة التي يمكن تناولها في السحور أو في الإفطار في شهر رمضان الكريم، فهي وجبة شهية جداً ولذيذة، كما أنه من الوجبات التي يمكن تحضيرها مع المشروبات الساخنة في الأيام العادية في الصباح، فهي وجبة خفيفة يتم تجهيزها وإعدادها من خلال مكونات بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل وسعرها بسيط وفي متناول الجميع، كما أنها تحتوي على حشوة خفيفة وشهية هي الجبنة البيضاء مع البقدونس التي تعطى لها مذاق رائع جداً ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فطائر الجبن والبقدونس بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل فطائر الجبن والبقدونس

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبادي.

كوب من الحليب السائل الدافئ.

للحشوة

كوب وربع من الجبنة الفيتا أو حسب الرغبة.

كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

للتزيين

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

قليل من حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبن والبقدونس بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الخميرة مع السكر في وعاء مناسب ثم نضيف الحليب السائل الدافئ، ونخلط جيداً ثم نغطي الوعاء ونتركه جانباً لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق في وعاء متوسط الحجم بواسطة المنخل السلك حتى تتخلص من التكتلات والشوائب. نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ثم نضع ثلاث أكواب من الدقيق المنخول فقط. ثم نضيف الملح والزيت واللبن الزبادي ومزيج الخميرة، ثم نقوم بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تختلط وتتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق إذا كان الخليط ليناً، ثم نعيد تشغيل العجان الكهربائي ببطء لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى نحصل على عجينة مطاطية وناعمة الملمس. نضع العجينة في وعاء مناسب مدهون بقليل من الزيت ثم نمسح سطح العجينة. نغلف العجينة بكيس من البلاستيك ثم نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة إعداد الحشوة