فطائر الجبن والبقدونس بقوام رائع وهش ونكهة لذيذة

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فطائر الجبن والبقدونس ، تعتبر من الفطائر الهشة واللذيذة التي يمكن تناولها في السحور أو في الإفطار في شهر رمضان الكريم، فهي وجبة شهية جداً ولذيذة، كما أنه من الوجبات التي يمكن تحضيرها مع المشروبات الساخنة في الأيام العادية في الصباح، فهي وجبة خفيفة يتم تجهيزها وإعدادها من خلال مكونات بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل وسعرها بسيط وفي متناول الجميع، كما أنها تحتوي على حشوة خفيفة وشهية هي الجبنة البيضاء مع البقدونس التي تعطى لها مذاق رائع جداً ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فطائر الجبن والبقدونس بخطوات سهلة جداً.
مكونات عمل فطائر الجبن والبقدونس
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- ثلاث أكواب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ربع كوب من الزبادي.
- كوب من الحليب السائل الدافئ.
للحشوة
- كوب وربع من الجبنة الفيتا أو حسب الرغبة.
- كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
للتزيين
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- قليل من حبة البركة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبن والبقدونس بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نقوم بوضع الخميرة مع السكر في وعاء مناسب ثم نضيف الحليب السائل الدافئ، ونخلط جيداً ثم نغطي الوعاء ونتركه جانباً لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق في وعاء متوسط الحجم بواسطة المنخل السلك حتى تتخلص من التكتلات والشوائب.
- نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ثم نضع ثلاث أكواب من الدقيق المنخول فقط.
- ثم نضيف الملح والزيت واللبن الزبادي ومزيج الخميرة، ثم نقوم بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تختلط وتتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق إذا كان الخليط ليناً، ثم نعيد تشغيل العجان الكهربائي ببطء لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى نحصل على عجينة مطاطية وناعمة الملمس.
- نضع العجينة في وعاء مناسب مدهون بقليل من الزيت ثم نمسح سطح العجينة.
- نغلف العجينة بكيس من البلاستيك ثم نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة إعداد الحشوة
- نقوم بتفتيت الجبن في وعاء مناسب بواسطة شوكة الطعام ثم نضيف إليها البقدونس المفروم وزيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بتحضير الخليط الخاص بدهن وجه العجين نضع كلاً من البيض والحليب في وعاء مناسب.
- نخفق المكونات بواسطة شوكة الطعام حتى تتجانس تماماً.
- ثم نقوم فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة حتى يصبح سمكها رقيق.
- تقطع العجينة إلى دوائر أو أقراص صغيرة ثم نضع كمية من الحشوة بمقدار ملعقة صغيرة على طرف كل دائرة أو قرص.
- ثم قوم بثني الطرف الآخر على الحشوة ، ثم نضغط على الحواف جيداً حتى تلتصق ولا تخرج الحشوة للخارج.
- نضع أقراص العجين في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم نترك الفطائر مدة لا تزيد عن عشر دقائق حتى ترتاح قبل خبزها.
- ثم ندهن كل قرص بخليط البيض ثم نضع على الوجه القليل من حبة البركة.
- نضع الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 10 إلي 15 دقيقة حتى تحصل على أقراص ذهبية اللون.
- ثم نخرج الفطائر من الفرن ونقدمها ساخنة بألف هنا وشفاء.
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