نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني بكيس حنة طريقة جذابة لصبغ الحواجب في المنزل وتكثيفها بخلطة تدوم لشهرين بديل التاتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة النباتات الطبيعية المعروفة بالطب البديل أحدثت ضجة كبيرة ونتائج إيجابية كثيرة في علاج مشاكل الشعر والبشرة، واصبحت الأن أكثر تداولا عن المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، الصبغات الكيمائية تعطي نتائج فعالة وسريعة ولكنها تؤثر على صحة الشعر، وخاصة اذا كان شعر الحواجب فنجد بعد استخدامها حدوث انكماش في الشعر، وتغير اللون الى لون باهت.

انتشر حديثا في عالم الموضة هو تغيير لون الحواجب إلي ألوان عديدة، ولكن هناك بعض من النساء والفتيات الذين يخشون الخوض في هذه التجربة قلقاً على الحواجب من الضرر أو تساقط شعر الحواجب، لذلك وجدنا لكي افضل حل لتغير لون الحواجب من خلال الصبغة، الصبغة من الأشياء الآمنة و المغذية على البشرة وبصيلة شعر الحواجب، وهنا سنقدم طريقة صبغ الحواجب من المنزل.

تعتبر الحناء من أهم أنواع الأعشاب الطبيعية التى لها الكثير من الاستخدامات المهمه فى معالجة الشعر، فمن الممكن استعمال الحناء فى صبغ الحواجب طبيعيا بدون اى اثار جانبيه، فإنها تعطى لون طبيعي للحواجب تدوم فتره طويله حتى مع الغسيل المتكرر للوجه سوف تلاحظين بقاء الصبغه، ايضا لها فائده أخرى هى تكثيف شعر الحواجب وإعطائه شكل مميز .

خلطة الحنة والكركم لصبغ الحواجب وتكثيفها

جميع النساء حول العالم يسعون دائمًا حول الاختلاف والحصول على اقصى درجات الجمال، ومن طرق هذا الاختلاف هي صبغ الحواجب، ومن أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها صبغ الحواجب هي الحنة، الحنة من الصبغات التي تستخدم بشكل كبير كما أنها أيضا مغذية وتعطي للشعر الحواجب تقل وقوة، لذلك وضعنا لكي عدة طرق من صبغ الحواجب بالحنة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الحنة.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

فرشة.

طريقة التحضير

هناك الكثير من النساء تعاني من مشاكل في شكل حواجبهم، فمنهم من لديها حواجب خفيفة جدًا، وايضًا من توجد في الحواجب بعض الفراغات أو تساقط الشعر منها، فيمكن في هذه الحالات استخدام خلطة الحنة السهلة والغير مكلفة، والتي من خلالها يمكنك تغير شكل حواجب وتعطي شكل جذاب ومميز، والتي يمكن عملها في البيت بكل سهولة..

في علبة بلاستيك نظيفة نقوم بتحضير خلطة الحنة لصبغ الحواجب وتكثيفها نضع معلقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الحنة ومعلق. صغيرة من زيت الخروع.

وبعدها نضع ملعقة كبيرة من الماء المغلي ونقوم بعجن خلطة الحنة جيدا.

نتركها دقيقة ونصف قبل استخدامها في صبغ الشعر لكي نحصل على نتائج مذهلة في صبغ الحواجب وتكثيفها.

باستخدام الفرشة الخاصة بالحواجب نضع كمية من الخلطة على شعر الحواجب نتركها لمدة ثلاث دقائق في حالة الحصول علي غامق وتقيل.

ولكن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح وخفيف يتم ترك خلطة الحنة والكركم وزيت الخروع لصبغ الحواجب وتكثيفها لمدة دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بشطف الحواجب.

نحضر زجاجة من زيت الخروع.

زيت الخروع من اقوى الزيوت التي يتم استخدامها في تكثيف الشعر فهو من المكونات الطبيعية النادرة الموجودة في البيئة المحيطة التي تحتوي علي فيتامينات تعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه بل انها تحفز فروة الرأس والجلد علي إنبات الشعر من جديد من خلال ما تقدمه لهم من غذاء صحي.

نحضر فرشاة مسكرة نقوم بتنظيفها جيدا نضعها في كوب ماء مغلي لمدة ثلاث دقائق.

تتخلص فرشاة الماسكرا في الماء المغلي من جميع المواد العالقة بها وبعدها تصبح نظيفة لكي يصلح استخدامها في زيت الخروع لتكثيف الحواجب.

يوميا نضع فرشة المسكرا في زيت الخروع و نقوم بتمشيط شعر الحواجب.

لمدة شهر وأقل من شهر سنجد أن الحواجب اصبحت كثيفة حينما نصل الى حجم الكثافة المطلوب يتم ايقاف استخدام زيت الخروع.

تكرر صيغة الحنة مرة شهريا او عند الحاجة مكوناتها طبيعية لا تسبب اي ضرر.

صبغ الحواجب بالقهوة

نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة كبيرة من بقايا القهوة مع ملعقة من الكاكاو ثم نضيف 2 ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل ونقلب جميع المكونات للحصول على خليط لزج، نترك المكونات لمدة دقيقة جانبا بعد ذلك نقوم بتمشيط الحواجب ثم نقوم بوضع المزيج عليها واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يزال بقطنة مبللة.

في الوقت الحالي انتشرت طريقة صبغ الحواجب بالحنة بدلا من بودرة التقشير التي كانت تسبب بعض المشاكل الصحية لكثير من الفتيات بسبب احتوائها على مواد كيميائية مثل الأكسجين، ولكن يمكنك الآن صبغ حواجبك في المنزل وبكل سهولة وذلك من خلال إحضار وعاء وضعي به القليل من الحنة مع عصير نصف ليمونة ثم قومي بوضع المزيج على الحاجب وسوف تندهشي من النتيجة.

يوجد كثير من الخيارات أمام السيدات لإبراز شكل الحاجبين ولونهما أيضاً من ضمن هذه الخيارات وأسهلها على الإطلاق استخدام الحنة لصبغ الحواجب بصورة طبيعية والحصول على أفضل نتيجة، والسبب الأساسي في ازدياد البحث عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الحنة الطبيعية في صبغ الحواجب باللون المرغوب هو أن الحنة آمنة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها ليست دائمة أي أنه يمكن تغييرها في أي وقت بعد انتهاء مدتها من على الحواجب.