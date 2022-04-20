بمكونات طبيعية اصنعي كريم زبدة الشيا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم زبدة الشيا ،من أجمل الكريمات الطبيعية بسيطة الثمن التي يتم تحضيرها بالمنزل من خلال مكونات طبيعية جداً وآمنة على البشرة، يحتوي هذا الكريم على مكونات لها خصائص تعمل على تنعيم وترطيب البشرة، كما أنه يعمل على إزالة التجاعيد بشكل رائع مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية وله قدرة على إخفاء عيوب البشرة وعلامات تقدم العمر والخطوط التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، وهو من المقشرات الطبيعية الرائعة التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء والخلايا الميتة التي تعمل على اسمرار البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم زبدة الشيا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل .

مكونات عمل كريم زبدة الشيا السحري

يحتوى الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نعرضها عليكم وهى كما يلى:ـ

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلى:-

نحضر إناء ونضع به زبدة الشيا ثم نضع الإناء على حمام من البخار ونقلب حتى تذوب الزبدة تماماً. ثم نرفع الإناء من على البخار ونتركه حتى يصبح دافئاً، ثم نقوم بإضافة النشا وعصير الليمون للخليط ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك نضيف زيت اللوز للخليط ونقلب باستمرار حتى يصبح لدينا خليط كريم بقوام كريمي. ثم نضع الكريم في علبة فارغة ونظيفة وجافة ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك. ثم نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة ونتركه حتى الصباح ثم يتم غسله بالماء البارد.

فوائد كريم زبدة الشيا للبشرة

سوف نتعرف على بعض من الفوائد الهامة للكريم وهى كما يلى:-