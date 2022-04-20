وصفة سحرية لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف و الوجه بشكل نهائي في 3 دقائق فقط

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وصفة لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف و الوجه بشكل نهائي، هناك الكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة مثل الاسمرار و البقع وظهور الرؤوس السوداء على الوجه و الأنف، وتعد هذه المشكلة من أكبر المشكلات التي يعاني منها عدد كبير جدًا من الأشخاص من الرجال والنساء وهذه المشكلة تعرضنا دائماً إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين، وهناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تلك الرؤوس السوداء سواء بسبب جفاف وتشقق البشرة و تراكم الأتربة على سطح المسام أو عدم تنظيف البشرة بشكل الصحيح، كل هذه تعد أسباب تؤدي إلى ظهور تلك المشكلة، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال وصفة فعالة و مجربة لإزالة الرؤوس السوداء بشكل نهائي من على الأنف و الوجه.
ماسك لازاله الرؤوس السوداء من الانف و الوجه بشكل نهائي
الكثير منا يعاني من مشكلة تواجد الرؤوس السوداء في الوجه و بالأخص عند الأنف و تحت الفم، وسنقدم لكم مكونات المسك الذي سيخلصك من هذه المشكة تمامًا، المكونات هي:
- بياض بيضة كبيرة.
- نصف ملعقة من النشا الابيض.
- ورق مناديل.
- فرشاة.
- غسول للوجه.
طريقة استخدام وصفة إزالة الرؤوس السوداء من الوجه و الأنف بشكل نهائي
- في البداية نأتي بوعاء ونقوم بفصل الصفار عن البياض، ثم نأخذ البياض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة النشا على بياض البيضة، نخفق المكونات مع بعضهم.
- لابد أن يكون لديك خليط لزجة شبة سائل، يمكنك إضافة بياض بيضة أخرى إذا احتاج الخليط.
- بعد ذلك نقوم بالفرشاة بتوزيع خليط بياض البيض على الوجه ونتأكد من توزيعه على المنطقة التي يتواجد بها رؤوس سوداء.
- ثم نقوم بوضع طبقة من المناديل ونتأكد من أن المناديل تغطي الخليط تماماً.
- بعد ذلك نوزع خليط بياض البيض بالنشا على المناديل حتى نغطيها ثم نضع طبقة من المناديل.
- نقوم بعمل من 4 إلي 5 طبقات من المناديل مع توزيع الخليط.
- نترك الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة ستلاحظين أنه أصبح جاف على الوجه و البشرة.
- بعد ذلك نقوم بنزع المناديل من على الوجه بشكل سريع.
- هذا المسك سيخلصك أيضاً من الشعيرات الصغيرة و الجلد الميت والرؤوس السودا كما أنه سيغلق المسام تماماً وهذا سيجعل الرؤوس السوداء لا تتراكم مرة أخرى.
- ثم نقوم بغسل الوجة بالغسول من البيض وستلاحظين أن الرؤوس السوداء اختفت تمامًا.
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