نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى وأطعم طريقة لتحضير صدور الدجاج بالكاري والزبادي اللذيذة والسريعة بدون مجهود في المقال التالي
صدور الدجاج بالكاري والزبادي من الوصفات السريعة واللذيذة جدًا حيث يرجع أصل هذه الوصفة الرائعة إلي المطبخ الهندي، حيث تعد الأكلات الهندية من أحلى وأطعم الاكلات وهذا لأنهم يقومون باستخدام مجموعة من التوابل الرائعة التي تعطي للوصفة طعم ومذاق خاص به، وفي الفترة الأخيرة اهتمت الشعوب العربية بالأكلات الهندية كثيراً، لذلك أردنا أن نقدم لكم طريقة تحضير واحدة من أحلى وأطعم الوصفات الهندية وهي صدور الدجاج بالكاري والزبادي تأكدي أن هذه الوصفة سوف تعجب جميع أفراد أسرتك كما أنها لن تأخذ منك مجهود أو وقت في تحضيرها تمامًا.
صدور الدجاج بالكاري والزبادي
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير هذه الوصفة المميزة، المكونات هي:
- 3 صدور دجاج.
- حبة من البصل المفروم.
- 3 فصوص من الثوم مفرومين.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- 3 معالق صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 3 معالق كبيرة من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من ورق الغار.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- علبة من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الماء الساخن.
طريقة تحضير صدور الدجاج بالكاري والزبادي
- أولاً نأتي بصدور الدجاج ونقوم بتنظيفها بالماء جيدًا ويفضل غسلها بالملح والخل.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ثم نضيف وعاء كبير على النار ونقوم بوضع 3 معالق من الزيت حتى يسخن.
- بعد أن يسخن الزيت نقوم بوضع حبة البصل المفرومة.
- نقلب البصل على نار متوسطة حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونقلبه مع البصل.
- ثم نضيف الكاري والبابريكا والقرفة والسكر و الزنجبيل و ورق الغار.
- نقلب كافة هذه التوابل مع بعضهما مع البصل و الثوم لمدة دقيقتين، حتى يستخرجوا رائح.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج المكعبات على المكونات في الطاسة.
- تقلب صدور الدجاج مع الكاري و التوابل حتى يتغير لون الدجاج.
- نضيف على المكونات الملح ومعجون الطماطم و الزبادي ونقلبهم مع المكونات.
- ثم نضيف ربع كوب من الماء الساخن على صدور الدجاج وتهدأ النار ونغطي الإناء ونتركه لمدة 20 دقيقة مع التقليب بين كل فترة والأخرى وإضافة القليل من الماء الساخن إذا احتاجت.
- بعد ذلك نرفعها من على النار بعد التسوية و نقوم بوضع عصير الليمون ونقلبه مع صدور الدجاج بالكاري والزبادي ثم تقدم للطعام ساخنة وبالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى وأطعم طريقة لتحضير صدور الدجاج بالكاري والزبادي اللذيذة والسريعة بدون مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.