أحلى وأطعم طريقة لتحضير صدور الدجاج بالكاري والزبادي اللذيذة والسريعة بدون مجهود

صدور الدجاج بالكاري والزبادي من الوصفات السريعة واللذيذة جدًا حيث يرجع أصل هذه الوصفة الرائعة إلي المطبخ الهندي، حيث تعد الأكلات الهندية من أحلى وأطعم الاكلات وهذا لأنهم يقومون باستخدام مجموعة من التوابل الرائعة التي تعطي للوصفة طعم ومذاق خاص به، وفي الفترة الأخيرة اهتمت الشعوب العربية بالأكلات الهندية كثيراً، لذلك أردنا أن نقدم لكم طريقة تحضير واحدة من أحلى وأطعم الوصفات الهندية وهي صدور الدجاج بالكاري والزبادي تأكدي أن هذه الوصفة سوف تعجب جميع أفراد أسرتك كما أنها لن تأخذ منك مجهود أو وقت في تحضيرها تمامًا.

صدور الدجاج بالكاري والزبادي

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير هذه الوصفة المميزة، المكونات هي:

3 صدور دجاج.

حبة من البصل المفروم.

3 فصوص من الثوم مفرومين.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

3 معالق صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

3 معالق كبيرة من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من ورق الغار.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء الساخن.

طريقة تحضير صدور الدجاج بالكاري والزبادي