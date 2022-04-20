مكون طبيعي منزلي لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان ناصعة البياض من أول أستخدام

بعض الناس يعانون من اصفرار الأسنان حيث أنها تعطى الأسنان مظهر غير لائق ويسبب بعض الإحراج لصاحب المشكلة، تعتبر من المشاكل التى يفقد الإنسان بسببها ثقته بنفسه وثقته في ابتسامته ويرجع اصفرار الأسنان إلى بعض من الأسباب سنتعرف عليها من خلال هذا المقال المعد لمواجهة هذه المشكلة وحلها باسهل الطريقة و المكونات البسيطة، اليكم بعض طرق الحل ولكن قبل أي شيء سوف نتعرف على أهم أسباب حدوث هذه المشكلة.

اسباب اصفرار الاسنان

التدخين اول اسباب حدوث اصفرار الأسنان.

أسباب وراثية.

الإفراط في تناول مشروبات المعدة بالكافيين مثل القهوة والشاي.

عدم العناية الشخصية بالبنان وعدم غسل الاسنان وتنظيفها بالفرشاة والمعجون واستخدام الخيط الطبي.

تراكم الاكلات لعدم استخدام منظفات الأسنان بعد كل وجبة.

طرق تبييض الاسنان

أولا: الليمون:-

يساعد الليمون في تفتيح الاسنان وذلك باتباع الطرق الآتية:-

يجب استخدام عصير الليمون كغرغرة وهذا يعطى احساس بالثقة بالنفس ويجعل الأسنان أكثر صحة وقوة وبياض.

يمكن تجفيف قشور الليمون وبعد ذلك يمكن طحنها في المطحنة حتى تصبح بودر ونبلل فرشاة الأسنان ونضعها في بودر قشر الليمون ونفرك بها الأسنان.

يمكن إضافة عصير الليمون مع كمية قليلة من الملح وتوضع على الأسنان لفترة من الوقت ثم نقوم بشطف الاسنان بالماء.

لا يمكن الإفراط في استخدام الليمون على الأسنان حتى لا يؤثر على طبقة المينا الموجودة باللثة.

ثانياً: قشور الموز:-

نقوم بتحضير ثمرة من الموز الطازج ونأخذ القشر بعد تقشيرها ونقوم بفرك الاسنان به جيدا ونقوم بفتح الفم وابتعاد الشفاه عن الأسنان ونستمر في التدليك بقشور الموز على الأسنان لمدة خمس دقائق للحصول على نتيجة مضمونة.

ثالثا: الفراولة:-

نقوم بهرس بعض من قطع الفراولة حتى تصبح عجينة ثم نقوم بفرك الأسنان بها بلطف حتى تختفي آثار اصفرار الأسنان.

تستخدم هذه الطريقة مرتين يومياً.

رابعاً: الملح والفحم:-