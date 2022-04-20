طريقة عمل كحك العيد الدايب علي أصوله بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

خلال أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر المبارك الذي يصاحبه الاحتفالات والمباركات وصناعة أشهى الحلويات احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل كحك العيد الدايب بطعم يذوب في الفم وبرائحة شهية لا مثيل لها، بالمقادير الصحيحة مثل الحلواني وبمذاق لا يقاوم، وذلك في إطار أن كعك العيد من أهم اساسيات الفرحة والسعادة باستقبال تلك الايام المباركة، وفي هذا التقرير نستعرض معكم كافه أسرار عمل كحك العيد الناعم للحصول علي نفس الطعم الذي يباع في المحلات الشهيرة.

طريقة عمل كحك العيد الدايب

1 كيلو دقيق

2 ونصف كوب سمن.

1 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 كوب ماء دافئ

مقادير عجينة الكحك

3 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

1 كوب عسل أبيض

خطوات عمل كحك العيد الناعم بطعم لا يقاوم

وهكذا نقوم بالتوضيح بطريقة عمل كحك العيد الناعم بالوصفة السهلة داخل المنزل، وتحصل علي طعم نفس طعم المحلات الجاهز وأحلي، وبمكونات أقتصادية موجودة في كل مكان، وذلك عبر الخطوات الآتية.