عجينة السمبوسة بالفرن منال العالم لأسهل طريقة عمل السمبوسة باللحمة

عجينة السمبوسة بالفرن منال العالم، من أسهل طرق عمل عجينة سمبوسة البيت، تلك العجينة شهية المذاق، وسهلة التحضير في المنزل، وأسهل طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة بالنشا، سوف تتعلمينها وهي طريقة عجينة سمبوسة هشة ولذيذة، على طريقة الشيف منال العالم، صاحبة أشهر وألذ أكلات ومعجنات ومقرمشات في الوطن العربي، فإذا كنت تتساءلين “كيف اخلي سمبوسة بالفرن طرية”، فهذه فرصتك لتعلم طريقة عمل عجينة السمبوسة الاصلية، والخروج بأسهل عجينة سمبوسة هشة ومقرمشة، يمكنك حشوها حسب رغبتك ورغبة أفراد الأسرة، في الطعام كما تحبون جميعا، فقط تحكمي في مقاديرك واستمتعي بأبسط عجينة للقلي منال العالم.

طريقة عمل عجينة السمبوسة المنزلية

السمبوسة واحدة من أشهر المعجنات، التي يمكنك تناولها في المنزل، مثل الجاهزة تماما، فقط إذا قمت باتباع الإرشادات المهمة، التي تمكنك من عمل السمبوسة، بعجينة هشة وطرية، ثم استخدامها في الكثير من الحشوات والأصناف مثل؛ طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، أو طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء، ويمكنك في ذلك اتباع طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، فقط تابعي المقادير والخطوات ونفذي بطريقة سهلة وبسيطة.

عجينة سمبوسة سعودية الاصلية

كوبان من الطحين.

ثلثان كوب مياه.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

في وعاء عميق وواسع، ضعي الطحين مع البيكنج بودر والملح. وبعد ذلك امزجي كل المكونات السابقة معًا. ثم ضعي الزيت مع المياه في وعاء آخر. وبعدها قومي بصب المكونات السائلة، فوق المكونات الجافة بالتدريج. ثم اخلطيهم معًا بيديك حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة. وبعد ذلك قومي بنثر القليل من الطحين على سطح المطبخ. وابدئي بنقل عجينة السمبوسة الاصلية إليها. ثم حركي العجين بيديك وضعيها في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت. وبعد ذلك قومي بتغطيتة الوعاء واتركيه في مكان دافيء حتى ترتاح. وأخيرًا ابدئي في تقسيم العجينة إلى كرات. ثم قومي بفردها للحصول على أفضل رقائق سمبوسه مثل الجاهزة.

حشوة سمبوسة باللحم المفروم

ملعقة واحدة كبيرة زيت ذرة.

نصف كيلو لحم مفروم.

حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقتان صغيرتان من الملح الناعم.

حبتان بنادورا كبيرة الحجم وافرميها جيدًا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

كوب واحد من البقدونس أو (المعدونس) المفروم.

ملعقة من الطحين + ملعقة من المياه (تستخدم للصق أطراف السمبوسة).

كوب كزبرة خضراء مفرومة.

حزمتان من الكرّات المفروم.

كوب من النعناع الأخضر المفروم.

حبة فلفل أخضر رومي.

طريقة عمل السمبوسة بالفرن