نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة هشة وسهلة جداً بطعم جنان هتتاكل في دقائق في المقال التالي

يعد كيك الشيكولاتة من أنواع الكيك المحببة لدى جميع الأطفال، لما لها من طعم لذيذ ومذاق مختلف، ويمكن تحضيرالكيك بالكريمه أو الفراولة أو الشيكولاته اللذيذه، ويعد كيك الشيكولاته من اسهل الوصفات التى تقدم لسهوله ومكوناته المتوفره، كما أنه يعد بصوص الشيكولاته الذى يضيف إليه الطعم والمذاق الحلو، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل كيك الشيكولاته بطريقة سهله ومبسطة. طريقة عمل كيك الشيكولاتة المقادير 2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

3 بيضات.

3 معالق كبار كاكاو خام.

كوب الاربع سكر.

ربع كوب من زيت الذرة أو السمن حسب الرغبه.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

رشه ملح. إعداد كيك الشيكولاتة نحضر بوله كبيره ونضع الدقيق والبيكينج باودر والكاكاو ورشه الملح ( المكونات الجافه)، بداخلها ونقلب جيدا حتى يتمازجوا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح لون البيض أبيض، ثم نضع الفانيليا والزيت والحليب تدريجياً ونخفقهم مره اخرى حتى يتجانسوا.

نضع خليط البيض على وعاء الدقيق ونقلب جيداً حتى يتلاشي كل آثار الدقيق تماماً.

نحضر قالب الكيك المدهون بالسمن ونقوم بوضع خليط الكيك بداخله.

نقوم بتسخين الفرن قبل دخول الكيك على درجه حرارة 180درجه، ثم نضع قالب الكيك لمده نصف ساعه حتى تنضج ولا نقوم بفتح الفرن قبل المده المطلوبه حتى لا يهبط الكيك.

يخرج القالب ويترك ليبرد. إعداد صوص الشيكولاتة اللذيذه صوص الشيكولاته يضيف للكيك المذاق والطعم اللذيذ الذى لا يقاوم. مقادير صوص الشيكولاتة معلقتين كبار من الكاكاو.

كوب من الحليب كامل الدسم.

شيكولاته خام مقطعه.

ربع كوب سكر بودرة.

معلقة صغيرة فانيليا. إعداد صوص الشيكولاتة نحضر إناء صغير ونضع بداخله الحليب وترفعه على النار حتى تمام الغليان، نضيف إليه الكاكاو والشيكولاتة الخام المقطعه ونقلب حتى تذيب فى الحليب.

نضيف السكر والفانيليا ونستمر فى التقليب حتى يصبح القوام متماسك.

يرفع من على النار، ثم يترك ليبرد.

نقوم بوضع صوص الشيكولاتة على قالب الكيك ونضعه فى الثلاجه حتى يتماسك الصوص.

يقطع الكيك ويقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة هشة وسهلة جداً بطعم جنان هتتاكل في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة هشة وسهلة جداً بطعم جنان هتتاكل في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.