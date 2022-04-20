نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات البطاطس باللحم المفروم من ألذ وأطيب الوصفات السهلة والسريعة في المقال التالي

تعتبر كرات البطاطس باللحم المفروم من ألذ الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصةً الأطفال، فهي تتميز بطعم شهي وتعد من أنواع الأكلات التي تقدم كمقبلات على المائدة بجانب الوجبات الرئيسية، ويمكنك تقديمها كوجبة أساسية مع الأرز والسلطات فهي من الأكلات المغذية حيث تحتوي على البطاطس الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يعتبر اللحم من أهم مصادر البروتين الحيواني الذي يحتاج إليه الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس باللحم المفروم على طريقة غادة التلي. مكونات كرات البطاطس باللحم المفروم سوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كرات البطاطس باللحم المفروم، وهي كالتالي:- نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

بيضة بحرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي. مقادير حشوة اللحمة المفرومة نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. لتغليف كرات البطاطس

كوب من البقسماط المطحون.

2 بيضة بحرارة الغرفة. طريقة التحضير يمكنك تحضير كرات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:- أولاً نقوم بهرس نصف كيلو من البطاطس المسلوقة جيداً حتى تصبح ناعمة وطرية ونضيف عليها البيضة ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. لتحضير حشوة اللحم المفروم: نضع ملعقة كبيرة من السمنة في طاسة على نار متوسطة ثم نضيف بصلة مفرومة ناعم ونقلب جيداً لمدة دقيقتين. ثم نضيف نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونقلب جيداً حتى يتغير لونها. نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا وجوزة الطيب ونقلب جيداً لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار وتترك الحشوة لتبرد تماماً. ثم نشكل البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم ونقوم بعمل فجوة في المنتصف ونضع ملعقة كبيرة من الحشوة ونغلقها جيداً. نضع بيضتين في طبق ونخفقهم مع قليل من الفلفل الأسود، ونضع كوب من البقسماط المطحون في طبق ثاني. ثم نضع كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم في البيض ثم نخرجها وتغلف بالبقسماط المطحون، ونضعها في صينية وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل القلي. نخرجها من الثلاجة ونقليها في زيت غزير وساخن على نار متوسطة حتي تأخذ لون ذهبي خفيف ثم نخرجها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم توضع في طبق التقديم وتقدم مع الأرز والسلطات والصوص الأحمر بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كرات البطاطس باللحم المفروم من ألذ وأطيب الوصفات السهلة والسريعة - ثقفني

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