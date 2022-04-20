بجانب كوب من الشاي اعملي فطائر هشة ولذيذة بطعم رائع لكي ولأولادك

تعد الفطائر الهشة نوع من أنواع المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وتتكون هذه المعجنات من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والخميرة ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما يمكن تحضير هذه الفطائر بحشوات مختلفة هنا سوف نقدمها بالجبن بجانب كوب من الشاي حتى يعطيعها مذاق رائع ومميز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر هشة بطريقة بسيطة في المنزل.

مقادير عمل فطائر هشة

تحتوي الفطائر الهشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ ملاعق من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر هشة وشهية في البيت بعجينة ناجحة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الحليب مع الزيت والخميرة ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الملح مع البيكنج بودر والسكر ونقلب حتى تذوب المكونات. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ مع وضع الدقيق بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ حتى يخمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة. ثم نشكل العجينة حسب الرغبة ونحشوها بالجبن الفيتا والزيتون الحار والبقدونس مع دهن الوجه بالبيض او الحليب ورشها بالسمسم. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرج الصينية من الفرن ونغطيها حتى تهدأ، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر هشة لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-