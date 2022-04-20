دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار بدون فرن وسر لونها الذهبي والمذاق المميز

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دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث يعد الدجاج مصدر غني بالبروتين، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناول الدجاج المشوي والمحمر في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالخلطة المميزة التي تكسب الدجاج المذاق الشهي والرائع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار
يتكون دجاج بخلطة البصل والثوم والخضارمن مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- دجاجة مقطعة أرباع أو حسب الرغبة.
مقادير الخلطة الأولى
- حبة بصلة متوسطة مقطعة مربعات صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغرة فلفل أسود.
- حبة طماطم مقشرة ومبشورة.
مقادير الخلطة الثانية.
- ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.
- ورق غار.
- 4 حبات بصل صغير أحمر الحجم مقطع حلقات.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة زنجيل.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
- 2 فص ثوم كبار مفروم ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة سبع بهارات.
- ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- حبة طماطم مقشرة ومفرومة ناعم.
- ملح.
- قرن فلفل اخضر مفروم ناعم.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:
- نغسل الفراخ جيدا بالملح والخل والليمون، ثم بالماء ونجففها جيدا.
- ثم نحضر الخلطة الأولى، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضيف الطماطم المبشور ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف إلى الخلطة الدجاج ونخلط جيدا، ثم نترك الدجاج في الخلطة لمدة ربع ساعة.
- ثم نضع حلة على نار عالية ونضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تسخن.
- ثم نضيف قطع الدجاج بدون الخلطة وورق الغار، ونتركها لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق لكي تتحمر.
- بعد ذلك نقلب قطع الدجاج على الجهة الثانية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق لكي تتحمر أيضا.
- بعد ذلك نخفض النار إلى هادئة ونضيف حلقات البصل والثوم المفروم والفلفل الأسود والسبع بهارات والقرفة والزنجبيل والبابريكا وجوزة الطيب ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الطماطم ونقلب جيدا.
- ثم نضيف الملح ونقلب جيدا.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الأخضر ونقلب، ثم نغطي الحلة ونتركها حتى يخرج ماء الدجاج ويجف وينضج مع تقليبه على الجهتبن.
- ثم نضيف عصير الليمون إلى الدجاج بعد نضجه، ونرفعه من على النار.
- ثم نقدم دجاج بخلطة البصل والثوم والخضار في طبق التقديم ونزينه بالبقدونس المفروم ناعم مع البطاطس المقلية المقرمشة والكاتشب والأرز.
- وبالهنا والشفا.
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