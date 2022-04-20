قنبلة التفتيح كريم النشا وزيت الليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا وزيت الليمون ، من أقوى الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة والنضارة وتجعلها تبدو أصغر سناً ، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تزعج الكثير من السيدات، ويعمل على تبييض البشرة بشكل رائع وجميل، كما يعمل على غلق المسام الواسعة ويساعد على تدفق الدم للبشرة فيزيد من نضارتها وحيويتها، ويدخل زيت الليمون في العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث يعمل على إزالة النمش والبقع الداكنة التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الليمون لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الليمون لتبييض البشرة

سوف نعرض عليكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع كريم طبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت الليمون. نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به النشا، والماء ونقلبهم جيداً مع بعض.

نضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت اللوز ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نترك الكريم حتى يبرد تماماً، ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم مباشرة ويتم غسله في الصباح.

يفضل استخدام الكريم بشكل دائم، مع مراعاة عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.

فوائد كريم النشا وزيت الليمون للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كالتالي:-