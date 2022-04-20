غريبة العيد الناعمة بمقادير وأسرار أشهر المحلات

غريبة العيد الناعمة من المخبوزات اللذيذة التي تحرص كثير من الأسر على إعدادها مع اقتراب عيد الفطر المبارك بمشاركة الجيران وأفراد العائلة لإدخال الفرحة والسرور في هذه الأيام المباركة، وهي من المخبوزات التقليدية المعروفة في كل البلاد العربية وتعد من الحلويات سريعة التحضير التي يمكن أن تجهيزها في وقت قصير، ولنجاح عمل الغريبة في المنزل بنفس الطعم الجاهز يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وبطريقة العمل الصحيحة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل غريبة العيد الناعمة على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات غريبة العيد الناعمة



تتوفر مكونات عمل الغريبة في المنزل، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير التي تعطي نتائج مميزة من حيث الشكل والطعم، وهي كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

2 كوب من السمن البارد.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

للتزيين

قطع من الكرز.

قطع صغيرة من الجوز.

طريقة التحضير

أولاً في العجان الكهربائي نضع كوبين من السمن البارد وكوب من السكر البودرة ونخفق جيداً على سرعة عالية حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة أربع أكواب من الدقيق ورشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلب برفق بواسطة ملعقة خشب حتى نحصل على عجينة ناعمة. ثم تغطي العجينة وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيلها. نقوم بتشكيلها كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بمسحة زيت خفيفة ثم تزين على الوجه بقطع من الكرز والجوز على حسب الذوق. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 140 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج تماماً. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد تماماً قبل تحريكها ثم تقدم مع كوب من الشاي بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل الغريبة