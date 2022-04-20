طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند بالمقادير والخطوات بأسرار الشيفات

طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند , البسبوسة من الحلوى الشهيرة في جميع دول العالم ويتم اعدادها بطرق متعددة للحصول على مذاق مختلف، تعتمد البسبوسة على السميد الذي من السهل خلطه مع مكونات أخرى والحصول على بسبوسة بطعم آخر ومحبب للكبار والصغار، وعلى ذلك نحن نقدم لكم طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند بالتفصيل لتقوم كل ربة منزل اعدادها في وقت قليل.

طريقة البسبوسة بالقشطة وجوز الهند

إذا كنتي ترغبين في بسبوسة بطعم جميل ومميز وخفيفة ولا تحتاج لمجهود في التحضير أو التكاليف، فإليكي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وجوز الهند في خطوات بسيطة وبمكونات نوضحها لكم كالآتي:

المكونات

كوب من السميد.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة بيكربونات الصودا.

قليل من الملح.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب من الزبادي.

3 حبات بيض.

جوز هند مبشور ناعم.

كوب من الزيت النباتي.

مكونات الحشو

2 كوب لبن حليب.

معيار 2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الدقيق الناعم.

ربع كوب من السكر الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من القشطة الطازجة.

قليل من المستكة.

طريقة التحضير

في اناء عميق اخلطي سميد البسبوسة مع البيكنج بودر والسكر وبيكربونات الصودا والزيت والزبادي والملح والفانيليا والبيض مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس تماما.

بعد تسخين الفرن جهزي صينية وتدهن بالسمن من الجوانب والقاع ويرش عليها القليل من الدقيق.

ثم بعد ذلك اسكبي ثلثي الخليط مع فردها جيدا في الصينية ووضعها في الفرن حتى يحمر لونها والحروف.

في نفس الوقت نحضر القشطة في إناء عميق تخلط جميع مكونات الحشو مع مراعاة استخدام المضرب الكهربائي في الخلط.

نضع اناء خلط مكونات الحشو على نار هادئة مع التقليب برفق حتى يصبح بقوام متجانس وسميك قليلا.

تضاف القشطة بعد نزول الخليط عن النار مع التقليب قليلًا.

ثم يتم فرد القشطة على صينية البسبوسة بشكل مناسب ثم نسكب الجزء المتبقي من البسبوسة على القشطة ونفردها أيضًا.

ومن ثم نضع الصينية في الفرن 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

نسكب عليها الشربات فور خروجها من الفرن، وبعد أن تبرد نرش جوز الهند على السطح، وتقطع وتقدم في أطباق التقديم بشكل منظم.

لابد من مراعاة ضبط حرارة الفرن وعدم احتراق الجوانب أو الوجه ولابد من ارتفاع رف الفرن قليلًا حتى لا تكون الحرارة مباشرة وتسبب مشكلات.

بسبوسة جوز الهند والقرفة

من الممكن تحضيرها بالقرفة وجوز الهند والمكسرات لتكون متميزة وجذابة ولكن يفضل زيادة الشربات للحصول على الطعم مثل المحلات.

المكونات

كوبين جوز هند مبشور ناعم .

ملعقتين قرفة مطحونة ناعمة .

كوبين سميد خشن .

عدد كوبين حليب طازج .

كوبين مكسرات مختلفة.

كوب زيت نباتي .

مقدار كوب سكر أبيض .

ملعقة بيكنج بودر .

نصف ملعقة فانيليا.

كوب دقيق أبيض منخول جيدا .

ملعقة خل أبيض.

طريقة التحضير