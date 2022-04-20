نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مكونات وطريقة تحضير سلطة نيسواز الفرنسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة نيسواز، من الأطباق السلطة الغنية بالمواد الغذائية لاحتوائها على الكثير من العناصر المفيدة واهما التونة كعنصر أساسي كما أنها طبق خفيف وشهى يمكن تحضيرها بجانب الكثير من الأطباق الأساسية أو الاعتماد علية كا وجبة فطار.

مكونات سلطة نيسواز، Salade niçoise من الأطباق الفرنسية سهلة وسريعة التحضير في المنزل وغير مكلفة ماديا وسوف نقدمها لكم الآن من خلال موقعنا ثقفني بالخطوات مع صوص الدريسنج الخاص بها شهى ولذيذ.

طريقة عمل سلطة نيسواز الفرنسية

سلطة نيسواز من الأطباق الفرنسية التي تقدم كطبق رئيسي نظرا بتنوع مكوناتها واحتوائها على كثير من العناصر، كما أنها تقدم كطبق من مقبلات رمضان سريعة التحضير ونقدم لكم أولا المكونات ثم طريقة التحضير كما نقدم لكم أيضا طريقة عمل عمل سلطة البنجر.

مكونات سلطة نيسواز الفرنسية :

عدد 4 طماطم.

عدد 2 بصله متوسطه مقطعه جوليان.

عدد2 فلفل رومي خضراء.

نصف وحدة من خس كابوتشى.

ربع كيلو فاصوليا مسلوقه.

علبه تونه بدون سوائل.

٣ بيضات مسلوقه.

، حوالي ٢/١ مكيال زيتون اسود شرائح.

صوص التتبيل :

عدد 3 عصير ليمون.

ربع كوب من زيت زيتون.

٤ ملاعق خل ابيض.

ملح حسب الرغبة.

فلفل اسود.

ربع معلقه صغيره من زعتر .

ألطريقة تحضير سلطة نيسواز

أولا في البداية نحضر طبق غويط ونبدأ في وضع جوليان البصل شرائح ويضاف ألية الفلفل الأخضر والفاصوليا والطماطم. ثم يضاف الخس + علبة ألتونه ونقلب الخيط. ثم نبدأ في تحضير صوص التتبيل ويرج جيدا حتى تمتزج المكونات. وفى النهاية نحضر طبق التقديم نضع خليط السلطة ثم يضاف على الوجه حلقات البيض المسلوق ثم نضع صوص ألتتبيله.

طريقة عمل سلطة الشمندر

ومثل ما سبق وقدمنا لكم سلطة البوراتا، نقدم لكم الشمندر أو البنجر هو عنصر مفيد جدا ويجب تناوله خاصة لمن يعانى من الانميا ونقص الحديد، كما يمكن تقديمه لأطفال الرضع فوق عمر 8 شهور مسلوق ومهروس ومضاف ألية نقتطين من عصير ليمون، كما انه يقدم إلى السيدات الحوامل كالعصير مع فروله فاهو مشروب مفيد جدا والآن نقدم لكم طريقة تحضير سلطة البنجر.

مكونات سلطة الشمندر:

عدد 3 ثمرات من البنجر.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب ليمون.

رشه ملح.

ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة) لتزين.

طريقة تحضير سلطة البنجر:

نبدأ في البداية سلق البنجر في ماء مضاف ألية قليل من الملح والخل الأبيض. ثم نحضر طبق ونبدأ في تحضير قطع البنجر ويضاف ألية زيت زيتون وعصير ليمون وأخير البقدونس المفروم.

قدمنا لكم من خلال مقالنا الآن في ثقفني سلطة نيسواز، وسلطة الشمندر.