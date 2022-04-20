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عمر شويل - جدة كريم فعال لتبييض البشرة وإزالة البقع والتجاعيد يمنحك بياض وتفتيح ملحوظ، أكثر ما يهتم به النساء هو الحصول على بشرة بيضاء ناصعة خالية من العيوب،وهذا لأن الوجه هو عنوان الجمال ولكن قد تواجه البشرة بعض المشاكل مثل تغيير لون الجلد أو ظهور البقع الداكنة بالوجه، مما تلجأ لشراء منتجات تبييض البشرة ويتم هذا عن طريق بعض الكريمات الصناعية التي تعطي نتيجة مؤقتة وتؤثر على البشرة بعد فترات طويلة، ويكون البديل الفعال لها الكريمات والوصفات الطبيعية التي يتم الحصول عليها منزلياً والتي تتميز بتحقيق النتيجة المرغوبة بالإضافة إلى تغذية البشرة.

كريم طبيعي لتبييض البشرة والتخلص من عيوبها بشكل سريع وبدون مواد كيميائية

تعد مسألة تبييض البشرة والحصول علي وجه خالي من العيوب من أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من الفتيات.

وذلك نتيجة لتعرض البشرة للكثير من العوامل التي تتسبب في اسمرار الجلد وظهور البقع الداكنة مما يشكل مصدر إزعاج.

ولذلك سوف أقدم لكم كريم فعال لتبييض البشرة والتخلص من البقع لوجه مشرق بدون تجاعيد.

كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة

تتعدد فوائد الفازلين حيث يقوم بتوحيد لون البشرة والتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد كما يمنحك ترطيب ونضارة.

والليمون من المواد التي تساعد في تفتيح البشرة كما يساعد علي منع ظهور الخطوط لاحتوائه علي فيتامين سي .

المكونات

عصير نصف ليمونه.

ملعقة متوسطة الحجم من الفازلين.

طريقة التحضير

نضع الفازلين وعصير الليمون في وعاء مناسب ونخلطهم جيدًا ليتجانسوا معاً. بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة والتخلص من أي شوائب عالقة بها. ثم نضع طبقة خفيفة من الخليط على البشرة لمدة تلت ساعة. بعد مرور الوقت نغسل الوجه بماء فاتر جيدًا للتخلص من بقايا الغسول. حتى نستفيد من تلك الوصفة يتم تطبيقها على البشرة مرة كل أسبوع.

ماسك الفازلين والليمون والنشا لإزالة الحبوب

النشا مكون طبيعي يقوم بتبييض البشرة والتخلص من آثار الحبوب وإزالة الجلد الميت لاحتوائه علي أحماض أمينيه.

مما يساعد في إزالة الزيوت الزائدة من البشرة والحفاظ علي صحة البشرة.

المكونات

ملعقة من الفازلين كبيرة

نصف ليمونه.

ملعقة نشا كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام