نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد الفاخر بأنجح طريقة وسر قوامه الناعم في المقال التالي

بيتي فور العيد هو مخبوزات فرنسية خفيفة سهلة وسريعة التحضير ويقدم كتحلية مع الشاي أو القهوة للضيوف في المناسبات والأعياد، ويمكنك إعداده في أي وقت بدون تعب أو مجهود، ويعتبر نوع من أنواع البسكويت يتميز بقوام ناعم جداً ويحضر بنكهة الشوكولاتة أو الفانيليا وبحشوات متنوعة مثل الشوكولاتة والمربي، وتحرص كثير من ربات البيوت على عمل المخبوزات في المنزل في أيام الأعياد بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية ولضمان جودتها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل بيتي فور العيد على طريقة آية حبيب. مكونات بيتي فور العيد

كوب من الزبدة بحرارة الغرفة (225 جرام).

نصف كوب من السكر البودرة ( 65 جرام).

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

رشة صغيرة من الملح. للتزيين شوكولاتة مذابة أو مربي.

جوز هند / فور ماسيلا/ مكسرات مطحونة. طريقة التحضير أولاً في العجان الكهربائي نضع كوب من الزبدة بحرارة الغرفة ونصف كوب من السكر البودرة ونخفق على سرعة عالية حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نضيف البيض والفانيليا ونخفق جيداً ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح ونعجن حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة مع ضرورة عدم المبالغة في وقت العجن. ثم نغطي العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة إذا كان الجو حار ثم نقوم بتشكيل العجينة بواسطة مكبس البيتي فور على صينية بها ورق زبدة أو ندهن الصينية بمسحة خفيفة جداً من الزيت يمكنك إضافة ملعقة من الكاكاو على نصف كمية العجينة ثم تشكيلها. ثم ندخل الصينية الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الخبز ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق فقط حتى ينضج تماماً. نخرج البيتي فور من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم نأخذ قطعة من البيتي فور وندهنها بالشوكولاتة ونلصقها بالقطعة الأخرى. ثم نضع الطرف في الشوكولاتة المذابة ثم في المكسرات المطحونة للتزيين ويوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بيتي فور العيد الفاخر بأنجح طريقة وسر قوامه الناعم - ثقفني

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