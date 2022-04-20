نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكنافة بالمانجا اللذيذة بمذاق شهي ومميز في المقال التالي
يعتبر تحضير الحلويات من ضمن التجهيزات التي كانت الأمهات تستعد من خلالها لاستقبال شهر رمضان خاصه الحلويات الأشهر وهي حلويات الكنافة والقطايف التي تكتسب شهرة مهولة في شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية، ولكن يصيب الملل الشديد الأمهات بسبب كثرة التحضير الكنافة على الطريقة الاعتيادية التي تعتبر تقليدية بالنسبة للأطفال في المنزل وكذلك أفراد الأسرة لذلك تبحث عن ما هو جديد في مجال تطور الحلويات وبالفعل يوجد طرق متطورة بشكل كبير لتحضير حلويات الكنافة من أمثلة تحضير الكنافة بالمانجا التي تعتبر طريقة مبتكرة في ذات الوقت تكتسب مذاق المانجا اللذيذ مع مذاق الكنافة الحلو ويمكنك تحضير هذا النوع من الحلويات خاصه عند العزومات أو المناسبات وللتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالمانجا يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا
مكونات التحضير:
- مقدار 500 جرام من الكنافة.
- مقدار 100 جرام من السكر.
- ثلاث أكواب من عصير المانجا.
- ثلاث حبات من المانجا مقطعة.
- نصف كأس من الزبدة.
- كوبان من كريمة الخفق.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي تهيئة الفرن أولاً عن طريق تشغيله قبل بدايه تحضير الكنافة.
- الخطوة الثانية ضعي كلاً من السكر والزبدة في وعاء عميق وقومي بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج معاً، وبعد ذلك يتم إضافة الكنافة وخلطها مع المكونات السابقة.
- الخطوة الثالثة قومي بفرد الكنافة في صينية فرن مناسبة وضعيها في الفرن على الشبكة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- الخطوة الرابعة بعد أن يصبح قوام الكنافة خفيف وناشف نوعاً ما نقوم بتكسير وتفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة جداً.
- الخطوة الرابعة نقوم بتحضير الصينية من البايركس الزجاجي ونضع فيها طبقة من الكنافة أولاً والضغط عليها وتسوية سطحها ثم نقوم بسكب عليها عصير مانجا.
- الخطوة الخامسة نقوم بتحضير كريمة الخفق ووضع عليها الكريمة وفردها باستخدام ملعقة من السيليكون وفي تلك الخطوة نقوم بوضع قطع المانجا بحيث تكون على هيئة شرائح.
- في الخطوة الاخيرة نقوم بفرد طبقة من الكنافة مرة أخرى وتسوية سطحها من الأعلى ووضعها في الفرن حتى تأخذ لون وبعد ذلك تصبح جاهزة ويمكنك تقطيعها وتقديمها في كاسات التقديم.
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