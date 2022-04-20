طريقة تحضير الكنافة بالمانجا اللذيذة بمذاق شهي ومميز

يعتبر تحضير الحلويات من ضمن التجهيزات التي كانت الأمهات تستعد من خلالها لاستقبال شهر رمضان خاصه الحلويات الأشهر وهي حلويات الكنافة والقطايف التي تكتسب شهرة مهولة في شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية، ولكن يصيب الملل الشديد الأمهات بسبب كثرة التحضير الكنافة على الطريقة الاعتيادية التي تعتبر تقليدية بالنسبة للأطفال في المنزل وكذلك أفراد الأسرة لذلك تبحث عن ما هو جديد في مجال تطور الحلويات وبالفعل يوجد طرق متطورة بشكل كبير لتحضير حلويات الكنافة من أمثلة تحضير الكنافة بالمانجا التي تعتبر طريقة مبتكرة في ذات الوقت تكتسب مذاق المانجا اللذيذ مع مذاق الكنافة الحلو ويمكنك تحضير هذا النوع من الحلويات خاصه عند العزومات أو المناسبات وللتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالمانجا يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من الكنافة.

مقدار 100 جرام من السكر.

ثلاث أكواب من عصير المانجا.

ثلاث حبات من المانجا مقطعة.

نصف كأس من الزبدة.

كوبان من كريمة الخفق.

طريقة التحضير: