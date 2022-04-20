بسكويت العيد بأسهل وأسرع طريقة هش ومميز أحلى من الجاهز وبأقل تكلفة

بسكويت العيد ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات والمخابز ليتناولوه على وجبة الفطور، حيث لا غنى عنه، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة جداً، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وفي وقت قصير جداً حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل ولا تعد بحاجة إلى شرائه من الخارج، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي، والبسكويت المملح وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت البرتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف صفية.

مكونات بسكويت العيد

يتكون بسكويت العيد من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو دقيق.

330 جم سمنة باردة في الثلاجة.

300 جم سكر بودرة.

4 جم نشادر (ملعقة صغيرة ممسوحة).

باكيت فانيليا.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة من أسنس البرتقال.

باكيت عصير برتقال فروتي بودر.

6 جم بيكنج بودر (ملعقة صغيرة هرمية).

3 بيضات وسط بدرجة حرارة الغرفة وزنهم 195 جم بالقشر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الماء أو الحليب أو عصير البرتقال في حالة حاجة العجينة إلى سوائل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت العيد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة والسكر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي أو باليد حتى يفتح اللون ونحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف الفانيليا والبيض بالتدريج ونخفق حتى يختفي البيض (خفق لمدة نصف دقيقة بالمضرب الكهربائي بعد إضافة كل بيضة).

ثم نضيف أسنس البرتقال وفروتي البودر والبيكنج بودر ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نحضر كوب ونضيف إليه عصير البرتقال والنشادر ونقلب بالملعقة جيدا.

ثم نضيف عصير البرتقال جيدا ونخفق حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والملح ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق على الخليط بالتدريج ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف ملعقتين من عصير البرتقال (في حالة الحاجة حسب نوع الدقيق).

ثم نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نضع جزء من العجينة في الماكينة ونشكل بها البسكويت (طول البسكويت حسب الرغبة)

ثم نشكل البسكويت في صواني ألومنيوم.

ونكرر نفس الخطوات تى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الثاني ونتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا من أسفل (مع مراعاة لف الصينبة أثناء التسوية).