نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تبييض الأسنان للمدخنين وغير المدخنين في البيت بطرق طبيعية بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان للمدخنين من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص نظرًا لأنها من المشاكل التي تؤثر على مظهر الشخص ولكن استطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم بعض الوصفات التي تساعد على تبييض الأسنان.

كيفية تبييض الأسنان للمدخنين

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها في التخلص من مشكلة الأسنان الصفراء وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الطرق.

صودا الخبز لتبييض الأسنان

تعتبر صودا الخبز من الطرق الشائعة التي تساعد على التخلص من مشكلة صفار الأسنان ويتم استخدامها من خلال وضع الفرشاة في مسحوق صودا الخبز ويتم تفريش الأسنان بها بشكل جيدًا مع الحرص على عدم استخدام صودا الخبز بكثرة لأن يترتب عليه تآكل طبقة المينا لذلك من الأفضل أن يتم وضع تلك الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

خل التفاح لتبييض الأسنان

يعتبر خل التفاح من إحدى الطرق الفعالة التي تساعد على قتل البكتيريا وتبييض الأسنان ويستخدم من خلال وضع ملعقة كبيرة من خل التفاح في ربع كأس من المياه ومضمضة الفم والأسنان ثم يتم تركها لمدة دقيقتين.

الليمون لتبييض الأسنان

يعتبر خل التفاح من إحدى الطرق الفعالة والآمنة التي تساعد على تبييض الأسنان وقتل البكتيريا ويتم استخدامه من خلال تدليك الأسنان بنصف فص الليمون لمدة خمسة دقائق ثم بعد ذلك يتم غسلها وستحصلون على نتائج إيجابية بكل تأكيد.

طرق إزالة صفار الأسنان

يترتب على التدخين مشكلة صفار الأسنان وتتم تلك العميلة بأكثر من طريقة وفيما يلي تلك الطرق: