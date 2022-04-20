عجينة الكريب القطنية على أصولها بحشوة الفراخ اللذيذة بمقادير مظبوطة وبطعم طري ولذيذ

تعد من الوجبات السريعة التي يمكننا تناولها في أوقات الغذاء والعشاء هي الكريب، حيث يعتبر الكريب ذات طعم جميل ورائع ويقبل عليه العديد من الأطفال لتناولها لأنها ذات طعم جميل وشهي، حيث يعتبر الكريب من المعجنات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بالطريقة المالحة والطريقة الحلوة وتوجد هناك العديد من الحشوات المالحة التي يمكننا عمل الكريب بها مثل ميكس الجبن والفراخ واللحمة وغيرها من الحشوات التي ترغبين بها، وتعتبر العجينة هي الأساس الذي يجعل الكريب بطعم جميل ورائع .

ونجد أن المطاعم الخارجية تعمل على بيع الكريب بالحشوات اللذيذة التي حيث يتميز الكريب المباع في هذه المطاعم ذات طعم لذيذ ونكهة رائعة وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل هذه العجينة بالطريقة اللذيذة الشهية للحصول على نتيجة أفضل من الطعم المباع في المطاعم، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الكريب في المنزل والمكونات التي يتطلبها لعمل عجينة طرية ولذيذة وشهية.

مكونات الكريب بحشوة الفراخ

قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف كوب من عصير الطماطم.

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من من الماء.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل الكريب بحشوة الفراخ