نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة الكريب القطنية على أصولها بحشوة الفراخ اللذيذة بمقادير مظبوطة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي
تعد من الوجبات السريعة التي يمكننا تناولها في أوقات الغذاء والعشاء هي الكريب، حيث يعتبر الكريب ذات طعم جميل ورائع ويقبل عليه العديد من الأطفال لتناولها لأنها ذات طعم جميل وشهي، حيث يعتبر الكريب من المعجنات المتعددة الحشوات التي يمكننا حشوها بالطريقة المالحة والطريقة الحلوة وتوجد هناك العديد من الحشوات المالحة التي يمكننا عمل الكريب بها مثل ميكس الجبن والفراخ واللحمة وغيرها من الحشوات التي ترغبين بها، وتعتبر العجينة هي الأساس الذي يجعل الكريب بطعم جميل ورائع .
ونجد أن المطاعم الخارجية تعمل على بيع الكريب بالحشوات اللذيذة التي حيث يتميز الكريب المباع في هذه المطاعم ذات طعم لذيذ ونكهة رائعة وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل هذه العجينة بالطريقة اللذيذة الشهية للحصول على نتيجة أفضل من الطعم المباع في المطاعم، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الكريب في المنزل والمكونات التي يتطلبها لعمل عجينة طرية ولذيذة وشهية.
مكونات الكريب بحشوة الفراخ
- قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المفروم.
- حبتان كبيرتان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من من الماء.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الكريب بحشوة الفراخ
- عليكي بتحضير العجينة التي تقومين بعمل الفراخ بها وهي تحضير إناء وضعي به كوبان من الدقيق مع كوب من الماء ونصف كوب من الحليب وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر والفانيليا وقومي بعجن المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة جيدة القوام.
- بعد ذلك أحضري طاسة وقومي بمسحها بالزيت ثم ضعي كمية من هذا العجين وأتركيه حتى ينضج وعند نضجه ضعيه في طبق.
- كرري نفس الخطوات مع باقي كمية العجين حتى نفاذ الكمية بعد ذلك قومي بتحضير خلطة الفراخ.
- أحضري طاسة وضعي بها زيت وضعي الفراخ المفروم والبصل والفلفل الأخضر وعصير الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود وأتركيه على النار حتى ينضج.
- بعد ذلك قومي بفرد عجينة الكريب وضعي بها كمية من خلطة الفراخ وقومي بلفها جيدا على شكل مثلث.
- بعد ذلك ضعيه على طاسة جريل حتى تأخذ لون وتتماسك جيدا.
- وبذلك تكوني قد حصلتي على ألذ طعم من الكريب بالفراخ وبطعم أفضل من الطعم الذي تعمل على تقديمه الكثير من المطاعم.
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